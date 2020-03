Et voilà, ça y est, Persona 5 Royal est enfin disponible. Version améliorée de l’excellent JRPG sorti en 2017, ce nouvel épisode propose de redécouvrir l’histoire originale avec pas mal de nouveautés. Il dispose donc d’un contenu conséquent, et parmi toutes les choses à faire, on y retrouve les Palais, aussi appelé Palaces, qui sont quelque peu des donjons.

Dans ce guide complet, on vous propose une soluce pour venir à bout des différents palais de Persona 5 Royal avec un cheminement étape par étape de ce qu’il faut faire. On vous explique aussi comment faire au mieux pour y arriver, les combats de boss, la localisation des objets à ne pas manquer et d’autres joyeusetés. Bien sûr, cette liste sera mise à jour avec le temps.

Pour ne rien manquer du titre, vous pouvez également consulter notre guide complet de Persona 5 Royal.