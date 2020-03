Wolcen : Lords of Mayhem est le premier projet de Wolcen Studio, un studio indépendant français qui est basé à Nice. Celui-ci reprend les formules classiques des hack’n’slash tout en essayant d’innover un peu et d’ajouter sa pierre à l’édifice. Après une campagne Kickstarter et 4 ans d’accès anticipé, le jeu est finalement sorti et se veut être une alternative aux grands noms du genre tels que Diablo 3 et Path of Exile.

Vous retrouverez sur cette page tous les guides rédigés par notre équipe. Cela vous permettra d’avoir des astuces et des conseils pour bien débuter dans Wolcen mais également progresser et comprendre certaines mécaniques grâce à quelques éléments de soluce.

Guides et astuces

FAQ (Foire aux questions)

Pour tout savoir sur Wolcen, on vous propose une foire aux questions pour tenter de répondre un maximum à vos interrogations.

Qu’est-ce que Wolcen : Lords of Mayhem ?

Wolcen : Lords of Mayhem est un action RPG. C’est un hack’n’slash dans un style assez proche d’un Diablo. Il se distingue néanmoins avec quelques particularités, comme l’utilisation du CryEngine en tant que moteur graphique mais aussi dans la progression du personnage : il n’y a pas de classe.

Le joueur ne pourra donc pas choisir pour un archétype prédéfini et cela se joue sur l’équipement porté mais aussi sur une grande personnalisation des talents et des compétences. Le jeu nous emporte dans un univers médiéval fantastique où l’on incarne un ancien officier.

Quand sort Wolcen : Lords of Mayhem ?

Après une longue phase d’accès anticipé, Wolcen : Lords of Mayhem est sorti officiellement le 13 février sur PC.

Sur quelle(s) console(s) sera disponible Wolcen : Lords of Mayhem ?

Pour l’instant, Wolcen : Lords of Mayhem n’est disponible que sur PC via Steam. Rien n’a encore été annoncé pour les consoles de salon et on ne sait pas si le jeu sortira un jour sur PS4, Xbox One voire Switch. Cependant, les développeurs ont évoqué la possibilité en 2019 et ont partagé leur intérêt pour la console de Microsoft quand le jeu sera terminé.

Quelle est la durée de vie de Wolcen : Lords of Mayhem ?

Composé en plusieurs actes, il faut compter environ 10 à 15 heures de jeu pour venir à bout de la campagne. A cela s’ajoute des activités annexes comme les différents bâtiments à construire dans le mode Champion de Stormfall, ce qui peut pousser la durée de vie à un peu moins d’une centaine d’heures de jeu si vous voulez aller au bout des objectifs annexes. Reste bien sûr la collecte du meilleur équipement possible et la possibilité de refaire l’aventure dans des niveaux de difficulté supérieurs.

Est-ce qu’il y aura du nouveau contenu à l’avenir pour Wolcen ?

Oui, les développeurs ont évoqué le souhait de déployer du nouveau contenu à l’avenir à travers des mises à jour gratuites. Cependant, rien n’a été dit concernant de potentielles extensions payantes.

Quel est le niveau maximal du héros dans Wolcen ?

Les héros gagnent en expérience en fonction des objectifs atteints et de l’avancée dans les niveaux. Le niveau maximal d’un héros est de 90.

