Si vous venez de finir la campagne de Wolcen : Lords of Mayhem et que vous venez de commencer le mode de jeu « Champion de Stormfall« , vous trouverez ci-dessous quelques erreurs à éviter pour ne pas avoir de mauvaises voire de très mauvaises surprises. Si vous voulez étoffer vos connaissances sur ce mode de jeu, vous pouvez vous référer à notre guide sur le mode Champion de Stormfall.

Remboursé, remboursé, remboursé

La première erreur vient peut-être d’un bug du jeu ou d’une mécanique intentionnel même si cela serait étonnant. Dans tous les cas, si vous commencez à entreprendre la rénovation d’un bâtiment ou que vous lancez un projet onéreux dans le menu de gestion de Stormfall, ne revenez pas sur votre décision et n’annulez pas le projet en cliquant sur le bouton « Annuler le projet » en bas à droite de la fenêtre. Dans le cas où celui-ci ne vous sera pas remboursé, vous perdrez alors de l’or et de l’affinité primordiale gratuitement et sans détour.

Suivant le coût du projet lancé, cela peut être extrêmement pénible de se voir confisquer une somme astronomique en or et en affinité primordiale par mégarde. D’autant plus qu’aucune fenêtre de prévention ne nous met en garde contre ce procédé.

La perte d’un bon item, ça vous dit ?

Nouvelle astuce qui rejoint un peu la précédente. Si jamais vous ouvrez la forge de transmutation sur l’écran de gestion de la ville, et que vous glissez votre équipement à l’intérieur pour la voir transformer en un autre objet, n’annulez en aucun cas le projet actif en cliquant sur le bouton « Annuler le projet ».

Dans un premier temps, parce que vous ne vous ferez pas rembourser le coût du projet comme indiqué dans le paragraphe précédent, et dans un second temps, vous ne récupérerez pas aussi votre objet anciennement investi dans la forge.

Il tombera donc dans l’oubli et vous n’aurez aucun moyen de le récupérer. Bien sûr, ici aussi vous ne verrez pas de fenêtre de prévention vous informant des risques encourus lors de l’annulation du projet. Vous perdrez donc de l’argent, de l’affinité primordiale mais aussi un bon item, cela ne vaut donc vraiment pas le coup.

Les modificateurs ne sont pas vos amis

Si vous prévoyez d’équiper votre session de jeu en exploration de plusieurs modificateurs, réfléchissez-y également à deux fois. En effet, si vous décidez de changer d’avis et que vous quittez brutalement le panneau des modificateurs, votre somme investi pour les modificateurs ne vous sera pas remboursée. À raison de 2500 d’or par modificateur (et 4 au maximum), cela peut monter assez vite.

Ce procédé peut cependant s’expliquer par le fait d’interdire aux joueurs de filtrer les modificateurs en relançant plusieurs fois et sans perte le panneau de lancement d’une mission d’exploration. Un message de prévention est également présent pour indiquer la perte des sommes investies lors de la fermeture de la fenêtre.

Enfin, les encens et cartes dépensés vous seront toutefois rendus. Il s’agit donc ici plus d’une mécanique voulue par les développeurs que d’un simple problème comme le laissait penser la mécanique évoquée dans le paragraphe du dessus.

Soyez prudents en exploration

Il se peut que sur certains niveaux en exploration, une bonne poignée d’ennemis n’apparaissent pas sur la carte, vous empêchant d’atteindre la somme totale de monstres à chasser pour parvenir au boss de fin de niveau et finir l’exploration. Ce qui, par la suite vous empêche de toucher la récompense liée à l’accomplissement de ce mode.

Si vous avez investi 10 000 d’or sur la session de jeu, et que vous n’avez pas ramassé les items dorés sur votre chemin, ce bug peut tout simplement vous amener à perdre de l’argent malgré une exploration réussie jusqu’à présent. Couvrez alors vos arrières et récoltez puis vendez un max d’items aux totems de vente situés à la fin de chaque niveau d’exploration afin de posséder un retour sur investissement garanti même si vous rencontrez le bug énoncé précédemment.

Vous pouvez aussi consulter notre guide complet de Wolcen pour y retrouver toutes nos autres astuces relatives au jeu. On vous explique par exemple comment débloquer la dernière compétence et la dernière forme d’apocalypse ou encore avoir rapidement de l’or.