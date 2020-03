Si vous venez de finir la campagne de Wolcen : Lords of Mayhem et que vous débarquez fraîchement sur le mode « Champion de Stormfall« , mais que vous ne comprenez pas vraiment comment celui-ci marche, vous devriez acquérir une bonne compréhension de celui-ci lors de la lecture de ce guide.

Déconstruction du mode Champion de Stormfall

Lorsque vous allez arriver, plusieurs choses seront à retenir. La première c’est qu’il sera possible de lancer un mode de gestion de Stormfall par le biais d’un dialogue avec Foudrelame Zalahir.

Une fois ce menu ouvert, vous pourrez alors entamer les rénovations de plusieurs bâtiments de la ville lorsque vous cliquez sur les différentes icônes présentes sur la carte. Chaque rénovation apporte son lot de nouveautés, il peut s’agir de bonus variables comme l’augmentation de l’or obtenu lors de la vente d’un item chez un marchand ou l’acquisition d’un emplacement de compétence supplémentaire.

Pour chacune des actions que vous entreprenez, que ce soit des rénovations ou des expéditions, un coût en bas de la fiche descriptive y sera associé. Cela peut-être un coût en or et en affinité primordiale, voire les deux, mais vous verrez également un coût en productivité. Et c’est ce dernier qu’il peut-être difficile d’appréhender.

Wolcen vous demande d’être productif

Une fois votre or et affinité primordiale dépensés, vous verrez alors ce projet affiché à gauche de la fenêtre en tant que projet actif. Cela signifie que votre action a bien été prise en compte et qu’il faudra maintenant atteindre l’objectif de productivité qui était inscrit sur le coût de l’action.

Pour remplir cet objectif, il faudra alors se diriger vers les deux modes de jeu qui permettent de passer « un tour de jeu » et de remplir la barre de productivité de vos projets actifs. Pour passer avec succès ce « tour de jeu », vous devrez alors effectuer soit un mandat, soit une mission d’exploration. Ces deux modes constituent grosso modo les deux contenus end game du jeu pour tout ce qui concerne chasse aux monstres et gains d’équipements. Lors de la validation de votre choix un portail s’ouvrira vous permettant d’accéder au mode choisi.

Si vous parvenez au bout d’un mandat ou d’une exploration, vous recevrez alors un score de productivité qui fera avancer l’objectif d’un de vos projets. Vous aurez alors accompli un « tour de jeu ». Vous devrez relancer des mandats ou des missions d’exploration jusqu’à parvenir au score de productivité qui était indiqué sur la fiche descriptive de votre projet. On va maintenant aborder un peu plus en profondeur les mandats et les missions d’exploration.

Les mandats

Dans le cas des mandats, ceux-ci correspondent à des missions assez simples avec un objectif explicite comme par exemple la chasse d’ennemis spécifiques ou le fait de vaincre un nombre d’ennemis défini. Lorsque vous lancez un mandat, le niveau des ennemis correspond au vôtre, vous affronterez donc vos adversaires à armes égales.

Les mandats sont également le mode de jeu sur lequel vous allez vous tourner si jamais vous décidez de recréer un personnage, mais que vous ne désirez pas refaire la campagne. Il faudra alors directement lancer le mode « Champion de Stormfall » juste après la création du nouvel avatar. Puisque votre personnage sera de niveau 1, les monstres seront également de ce niveau lors des mandats. Ce qui vous permettra de progresser en niveaux et en équipements pour ensuite vous tourner vers l’autre mode de jeu : les missions d’exploration.

Les missions d’exploration

La transition est donc toute trouvée pour aborder les missions d’exploration. Celles-ci constituent le contenu compétitif du jeu. De plus, dans ce mode, les monstres n’ont pas votre niveau, et plus vous réussirez de missions d’exploration, plus vous pourrez décider d’augmenter le niveau de ces monstres et d’accentuer la difficulté. Par exemple, si vous terminez une mission d’exploration de niveau 97, vous aurez accès à celle remplie d’ennemis de niveau 100, puis de niveau 103, 106 etc…

En contrepartie, les récompenses seront toujours plus intéressantes. En effet, les pièces d’équipement possèdent également un niveau, et celui-ci est égal au niveau de l’ennemi qui a fourni la pièce. Ainsi si vous battez un ennemi de niveau 100, celui-ci vous donnera alors des pièces d’équipement de niveau similaire. À noter que votre personnage n’a pas besoin d’être de niveau équivalent ou supérieur aux pièces d’équipements qu’il porte.

Celles-ci sont découpées en 3 étages. Dans chaque étage, il faudra décimer un nombre d’ennemis défini afin de remplir une jauge. Une fois celle-ci remplie, le boss de l’étage fait son apparition. Lorsque celui-ci est vaincu, un choix s’impose, vous avez la possibilité de rentrer à Stormfall pour récupérer votre récompense et donc réussir la mission, ou vous pouvez progresser à l’étage suivant et ré-affronter des ennemis et un nouveau boss.

À chaque nouvel étage, les chances de récupérer du butin rare seront accrues, et la productivité et les récompenses en fin de mission seront plus intéressantes. À l’inverse, si vous échouez pendant l’exploration, vous ne toucherez pas votre récompense d’or et d’expérience de fin de mission et votre apport en productivité sera nul. Il sera cependant nécessaire de survivre aux 3 étages si vous voulez accéder au niveau supérieur du mode d’exploration. Par exemple, pour accéder à la mission d’exploration de niveau 100, il faudra triompher des 3 étages de la mission d’exploration de niveau inférieur.

Enfin, il est important de préciser le fait que ce mode d’exploration possède un haut niveau de personnalisation. En effet, lorsque vous ouvrez ce mode de jeu, une première fenêtre apparaît avec plusieurs choix. Nous allons détailler chacune de ces possibilités en détail.

Les modificateurs

Avant de lancer la mission d’exploration, vous aurez le choix d’appliquer des modificateurs. Ceux-ci sont des bonus qui vont profiter à vos ennemis et rendront donc la mission plus compliquée. En contrepartie, pour chaque modificateur que vous allez appliquer, vous aurez un bonus en découverte magique, en quantité d’objet et en productivité. Les ennemis laisseront alors tomber plus souvent des objets avec une chance accrue, que ce soit des objets légendaires ou uniques. Votre score de productivité lors de la complétion de la mission se retrouvera également augmenté.

Les premières missions sont alors assez simples et si vous avez assez d’argent sur vous, il peut être intéressant d’investir dans ces modificateurs pour bénéficier du bonus en productivité et accélérer la construction de vos projets actifs. Cependant, les premières missions d’exploration ne cèdent pas souvent d’objets légendaires et uniques, même si vous appliquez des modificateurs. Si vous êtes à sec d’or, cela ne vaut peut-être pas la peine d’appliquer des modificateurs sur les premiers niveaux.

Vous aurez la possibilité d’appliquer jusqu’à 4 modificateurs maximum, pour un bonus conséquent en découverte magique, en quantité d’objet et en productivité. Et chaque modificateur coûtera la somme de 2500 pièces d’or, soit 10 000 d’or pour une mission d’exploration aux récompenses optimales.

La colère de Sarisel

Si vous avez investi 4 modificateurs dans votre mission, vous aurez également le choix de dépenser 1000 d’affinité primordiale afin de déclencher la colère de Sarisel. Celle-ci se manifestera sous la forme d’ennemis bien précis qui apparaîtront au hasard pendant la mission. Ces ennemis seront assez délicats à affronter dans les niveaux les plus élevés, aussi, le jeu conseille de lancer ce mode en multijoueur.

Ces nouveaux ennemis seront alors à affronter comme un ennemi standard, mais leurs dégâts restent élevés et il faudra tout de même chercher à mémoriser leurs différentes attaques afin de ne pas se prendre les plus lourdes. D’autres ennemis seront également des assassins qu’il faudra alors soigneusement éviter, puisque le moindre contact avec eux résultera d’une mort immédiate pour le joueur.

Une information tout de même importante à retenir, dans ce mode, les ennemis lâcheront plus de butin. Vous aurez alors seulement un coffre présent à la fin du niveau qui contiendra un butin vraiment conséquent, censé récompenser votre prise de risque. Enfin, la mission ne s’agencera plus sur trois différents étages comme à son habitude, il ne s’agira plus que de traverser un seul et unique étage pour arriver au boss et remporter le pactole. Retenez également que finir l’exploration en colère de Sarisel ne débloquera pas la difficulté suivante pour le mode exploration.

Les encens et cartes

Enfin, la dernière mécanique que nous allons aborder est celle des cartes et des encens. Les cartes et les encens sont tout simplement des objets que vous pouvez glisser dans « l’Emplacement de carte » de la fenêtre du mode exploration. Ces objets rajoutent ou changent les règles du mode exploration pour étoffer le contenu de celui-ci.

Ainsi, certaines cartes peuvent augmenter la fréquence à laquelle vous rencontrerez des coffres ou des présages d’Opulence, augmentant les récompenses de la mission, tandis que d’autres cartes ou encens pourront totalement transformer la mission pour juste la résumer en un simple affrontement de boss. Ce qui est pratique si l’on veut avoir de la productivité rapidement.

Palais de Stormfall

Sachez toutefois que même si vous accomplissez ces missions, au bout d’un certain moment, la productivité reçue lors de la complétion de celles-ci sera assez faible.

Il faudra alors lancer quelques projets dans le Palais de Stormfall, représenté par l’icône située en haut à droite de l’écran de gestion de Stormfall. Plusieurs constructions comme les fermes et le moulin sont alors possibles. Chaque construction que vous accomplirez dans le Palais de Stormfall aura comme conséquence d’augmenter votre score de productivité. Cela influera alors sur le nombre de productivité reçu à la fin de chaque tour de jeu/complétion d’un mandat ou d’une mission d’exploration.

Si vous voulez prendre de bonnes habitudes sur le jeu dès vos premiers pas dans ce mode, consultez nos astuces sur les erreurs à éviter et les différentes façons de gagner de l'or sur le mode de jeu Champion de Stormfall.