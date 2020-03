Une fois arrivé en fin de campagne sur Wolcen : Lords of Mayhem, vous serez confronté à la mécanique de gestion de la ville qui vous demandera, en contrepartie d’or et d’affinité primordiale, de rénover plusieurs bâtiments. Ces nouvelles constructions serviront vos intérêts et vous permettront d’acquérir des bonus bien utiles comme un nouvel emplacement de compétences et un point bonus de compétence passive. Cependant si les premiers bâtiments se construisent vite, l’or quant à lui à bien du mal à suivre.

Voici quelques astuces qui peuvent vous aider à remplir un peu les caisses, n’attendez pas de solution miracle, mais on vous partage quelques petits conseils qui, on l’espère, pourront vous aider.

Ramassez, ramassez, ramassez

Astuce assez simple mais qui reste importante : ramasser les items en or par terre à chaque étage lors d’une session de jeu en mode exploration.

Si ce réflexe est acquis lors des premiers runs dans ce mode, afin d’acquérir un équipement de meilleur qualité, celui-ci pourra se perdre par la suite lors de la prise de niveaux et de la recherche exclusive d’équipements légendaires ou uniques. Cependant la méthode reste toujours viable, et est bien pratique pour étoffer le porte-monnaie.

Quels sont les bâtiments à construire en priorité ?

Si vos premiers pas dans le mode Champion de Stormfall sont confirmés, mais que vous peinez à amasser quelques piécettes, vous serez alors content d’apprendre que deux bâtiments en particulier peuvent se montrer efficace sur le long terme.

Les archives cartographiques

Le premier d’entre-eux est le bâtiment des archives, en haut à gauche de la carte lorsque vous passez en mode gestion de la ville. Celui-ci permettra tout simplement d’accroître le prix de vente des marchands lorsque vous revendrez votre butin.

Et puisque vous allez en ramasser beaucoup au cours de votre périple, du moins si vous suivez l’astuce précédente, le retour sur investissement pour construire ce bâtiment se concrétisera assez vite.

Le refuge des aveugles

Le deuxième bâtiment concerné est le refuge des aveugles et a un effet assez simpliste puisqu’il augmentera tout simplement votre découverte d’or et ce, de manière définitive. Ce qui peut se montrer également lucratif sur le long terme. Il se trouve à l’extrême opposé du dernier puisqu’il est en bas à droite de la carte.

Ces deux bâtiments ont le même coût de construction avec une dépense de 100 000 pièces d’or et de 2400 d’affinité primordiale. On vous conseille de les construire dans l’ordre de présentation de l’article, car le refuge des aveugles mettra un peu plus de temps à devenir rentable.

Les cartes et encens bien utiles

Pendant votre périple, vous aurez l’occasion de collecter des encens et des cartes qui agiront comme des modificateurs possibles pour le mode exploration. Certaines de ces cartes changent la session de jeu pour la transformer en un simple affrontement de boss, mais d’autres cartes offrent des bonus bien plus sympathiques comme l’ajout de présages d’Opulence (les gobelins qui lâchent de l’or), ou de coffres pendant une exploration, la rendant par le même effet plus lucrative.

Deux monnaies convertissables

Sur Wolcen : Lords of Mayhem, les deux seules monnaies du jeu que vous pouvez dépenser sont l’or et l’affinité primordiale. Or, dans un premier temps, les bâtiments à construire vous seront plus gourmands en or qu’en affinité primordiale.

Qu’à cela ne tienne, le Chambre de Siphon et l’Instillateur d’énergie, deux bâtiments à rénover, vous permettront de transformer de l’or en affinité primordiale et vice versa. Aucun coût additionnel n’est rajouté et vous pourrez faire la transaction inverse sans perdre d’argent si vous le désirez.

Cependant la transaction ne se fait pas instantanément et il faudra un temps de production plus ou moins long selon la somme demandée. Le bâtiment concerné s’appelle ici la Chambre de Siphon, et est accessible via l’écran de gestion de Stormfall. Il se situe au vers le centre gauche de la carte.

Les expéditions

Entre chaque session de jeu, vous aurez l’opportunité de lancer des expéditions sur le menu de gestion de la ville. Ces expéditions vous rapporteront divers butins lorsque le coût de production sera rempli et quelques unes d’entre-elles permettent d’acquérir des sommes non négligeables d’or.

Celles-ci sont accessibles via le bâtiment « Caserne des chercheurs » et le bâtiment « L’assemblée des commerces ». Deux bâtiments à rénover en priorité du coup. Ces expéditions sont en plus répétables entre chaque mission d’exploration, n’hésitez donc pas à les relancer à chaque fois que vous partez chasser du démon !

Les ruines de Cordanon

La première expédition se nomme « Les ruines de Cordanon« , elle est accessible lors de la rénovation de la caserne des chercheurs, qui est un des premiers bâtiments que vous allez logiquement construire. Cette expédition coûte relativement peu cher à lancer et même s’il peut arriver que le retour sur investissement soit négatif, la plupart du temps l’argent récolté à la fin de celle-ci compensera le coût.

Le royaume de Laibon

La deuxième expédition, « Le royaume de Laibon« , permet elle aussi de récolter de l’or et de l’affinité primordiale contre cette fois-ci, un coût un peu plus conséquent mais qui reste aisément abordable. Là aussi, le retour devrait aisément compenser ce que vous avez investi, et l’affinité primordiale récupérée peut, on le rappelle, être transformée en or grâce à la Chambre de Siphon.

Cette expédition est quant à elle accessible via l’Assemblée des commerces, située vers le bas droit de la carte. Ce bâtiment vous offrira pas mal d’expéditions avec des bénéfices assez agréables en or et en affinité primordiale. On vous conseille donc grandement de faire de sa rénovation une priorité. Les prochaines expéditions détaillées seront d’ailleurs également accessibles via ce bâtiment.

Salander, Joyau de la Terre

L’expédition « Salander, Joyau de la Terre » quant à elle vous permet de récupérer, si toutefois votre escouade ne revient pas les mains vides, une grande quantité d’or et d’affinité primordiale. Son coût reste cependant assez important.

Gamora, Joyau des Parias

Enfin, « Gomora, Joyau des Parias » permet de recevoir, la plupart du temps, une grande quantité d’affinité primordiale. Puisque 1000 d’affinité primordiale peut être convertie pour 10 000 d’or, vous pourrez alors échanger vos milliers de gemmes reçues en bénéfice contre des dizaines de milliers d’or.

Vous pouvez aussi consulter notre guide complet pour y retrouver toutes nos autres astuces relatives au jeu.