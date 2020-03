Lorsque vous aurez fini la campagne de Wolcen : Lords of Mayhem. Vous remarquerez très vite que votre arsenal est incomplet. Ce guide vous permettra de savoir comment déverrouiller le dernier emplacement de compétence et la dernière forme d’apocalypse.

La dernière forme d’apocalypse

Afin de débloquer la dernière forme d’Apocalypse, il faudra tout d’abord récupérer ce fragment via le mode de gestion de Stormfall. Il faudra alors passer par deux étapes.

La rénovation du chantier naval

Avant de partir directement récupérer la dernière forme d’apocalypse, il va falloir faire un petit détour sur le chantier naval et lancer la rénovation de celui-ci. Attendez-vous à débourser une somme assez importante puisqu’il s’agira de pas moins de 100 000 pièces d’or qu’il faudra dépenser afin de le construire.

On vous rassure, cette première étape reste la plus onéreuse, et il faudra attendre un peu avant de pouvoir accéder à la deuxième puisqu’il faudra atteindre un score de 3000 de productivité.

L’Artefact d’Anankis

La deuxième étape consistera tout simplement à lancer l’expédition censée vous ramener l’artefact d’Anankis, ce qui vous débloquera la dernière forme d’apocalypse. La mission ne coûte vraiment pas chère puisqu’il faudra tout simplement débourser 2000 d’affinité primordiale. Si jamais vous avez du mal à atteindre cette somme, vous pourrez vous tourner vers l’Instillateur d’énergie qui vous permettra de convertir 20 000 pièces d’or pour atteindre les 2000 d’affinité primordiale.

La transaction ne sera cependant pas immédiate et il faudra atteindre un score assez minime de productivité. Récupérer l’artefact d’Anankis ne demandera pas non plus une somme astronomique de productivité puisqu’il faudra ici atteindre un score de 500, soit 6 fois inférieur à la somme qu’il fallait atteindre lors de la restauration du chantier naval.

Le dernier emplacement de compétence

Si récupérer l’artefact d’Anankis n’est pas vraiment compliqué, débloquer les derniers bonus comme le 5ème emplacement de compétence est une toute autre affaire. Ici, il faudra se tourner vers l’institut de Stormfall, le bâtiment situé à l’extrême nord de l’écran de gestion de la ville, et plus particulièrement vers son aile Ouest.

La somme à débourser sera assez importante, surtout si l’on vient d’arriver fraîchement dans le mode Champion de Stormfall, puisqu’il faudra dépenser ici un total de 200 000 pièces d’or et 6000 d’affinité primordiale. Si vous avez en abondance l’une ou l’autre des ces ressources n’hésitez pas à abuser de la Chambre de Siphon et de l’Instillateur d’énergie pour lancer le projet.

Les autres indispensables

L’institut de Stormfall est un peu le bâtiment ultime du jeu puisqu’il collecte les bonus les plus intéressants mais les fait payer aux prix fort. Nul doute qu’avant de tous les acquérir vous aurez un sacré bagage d’heures sur le jeu.

Point de compétence passive bonus

Ainsi pour débloquer un point de talent passif supplémentaire, il faudra débourser la somme assez impressionnante de 500 000 pièces d’or et de 12 000 d’affinité primordiale. Vous pourrez récupérer ce bonus sur l’aile Est de l’Institut de Stormfall. Il faudra également patienter un peu puisqu’il faudra atteindre un score de 50 000 de productivité avant de voir le projet se concrétiser.

Augmenter l’énergie sous forme d’apocalypse

Enfin, l’ultime défi apporté par la gestion de Stormfall consistera à récupérer une portion en plus d’essence primordiale, l’énergie utilisée lorsque vous êtes sous forme d’apocalypse. Ce bonus est délivré par la rénovation du bâtiment principal de l’Institut de Stormfall. Et ceci ne sera pas une mince affaire puisqu’il faudra se séparer d’un total d’un million d’or et de 24 000 d’affinité primordiale. Le score de productivité est lui-même colossal puisqu’il faudra atteindre 100 000 de productivité.

Toutefois, puisqu’il s’agit du dernier projet d’envergure, vous pourrez toujours dépenser votre or restant dans le Palais de Stormfall afin d’accélérer le processus.

