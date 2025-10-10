Informations du récit

Région : Prairies de Yōtei

: Prairies de Yōtei Emplacement : Marchand d’askur aïnou

: Marchand d’askur aïnou Pré-requis : Aucun

: Aucun Récompense : Artefact aïnou Gourde repunkur

Parler au marchand aïnou et récupérer son askur

Au sud des Prairies de Yotei, au niveau de la Côte méridionale, vous tomberez sur le camp d’un Marchand d’askur aïnou. Parlez-lui pour qu’il vous raconte ses mésaventures auxquelles, heureusement, vous allez pouvoir remédier.

En effet, il aurait aimé vous offrir sa bouteille d’askur, mais, malheureusement, celle-ci est tombée en contrebas de la falaise. Le marchand vous amène au bord de la falaise, ce qui est le point de départ d’une petite séquence de plateforme.

Descendez via les prises rocheuses puis continuez en devant notamment effectuer des sauts sur des branches et traverser un petit pont.

Une fois que vous aurez utilisé votre grappin pour vous hisser à un tronc, l’artefact aïnou Gourde repunkur se trouvera au sol, devant vous. Pour terminer le récit, allez dire au marchand que vous l’avez récupéré. Vous goûterez ainsi à l’alcool et le marchand vous donnera ensuite rendez-vous à son village, au Grand lac.

