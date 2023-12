L’accès gratuit pour ramener du monde ?

Il est le Call of Duty le moins bien noté de la licence, et notre test est en accord plus ou moins avec les dires de la communauté de la licence à succès d’Activision. Cependant, il n’en reste pas mauvais pour autant en ce qui concerne le multijoueur et l’occasion pour celles et ceux qui hésitent en encore à acheter le soft pour le mettre sous le sapin vont être ravis.

En effet, Call of Duty: Modern Warfare III va recevoir un accès gratuit pour tous et toutes du 14 au 18 décembre prochain, dans lequel sera mis à disposition le multijoueur du titre dont le mode Zombies MWZ et le mode Guerre à grande échelle.

Ainsi, durant cet essai gratuit il sera possible de jouer à quatre modes multijoueur, Match à mort part équipe, Point stratégique, Elimination confirmée, et le cultissime mode Domination. Le tout, sur 6 cartes dont l’incontournable Shipment qui fait son retour et bien évidemment la nouvelle carte Meat.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare III est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC.