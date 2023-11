Call of Duty: Modern Warfare III est le jeu le moins bien noté de la série tandis que Sledgehammer dément les rumeurs à son sujet

Le studio crie (en vain) à la fake news

La semaine dernière, en plein lancement de Call of Duty: Modern Warfare III, Bloomberg sortait une nouvelle enquête mettant en avant les conditions de travail particulièrement difficiles imposées chez Sledgehammer Games, le studio en charge de cet épisode. Jason Schreier affirmait aussi que le jeu avait été développé en un an et demi seulement, avec une vision créative qui n’a jamais été très claire. Ce à quoi le studio, ou plutôt le dirigeant de ce dernier, a voulu répondre. Aaron Halon a ainsi déclaré :

« Depuis le début du développement, nous avons tous été concentrés sur la création du prochain jeu Call of Duty. Bien avant de terminer notre jeu précédent, nous avons entendu haut et fort le souhait des fans de rester et de jouer ensemble plus longtemps au sein d’une même série. Nous avons travaillé dur pour concrétiser cette vision qui a pris des années à se développer. Tout ce qui affirme le contraire n’est tout simplement pas vrai. »

Un discours pourtant contredit par plus d’une douzaine de témoignages d’employés recueillis par Bloomberg. Autant dire que tout le studio n’approuve pas forcément le message de son directeur.

Le Call of Duty le plus mal reçu

Pendant que Sledgehammer et Activision cherchent à se justifier, Call of Duty: Modern Warfare III est en train d’établir un triste record. Il est pour l’instant le jeu le plus mal noté de la saga sur Metacritic, avec un score de 55 (sur PS5 avec 41 critiques recensées). Avant lui, c’était Vanguard, un autre épisode développé par Sledgehammer, qui était en bas de l’échelle. Pour ce qui est du public, c’est encore pire puisque la note utilisateur est à seulement 1.7.

Pour le moment, on ne sait pas si ces résultats vont interférer avec les ventes du jeu, même GamesIndustry.biz rapporte que les ventes physiques de cet épisode sont en baisse de 25% au Royaume-Uni par rapport à l’opus de l’an dernier.

Call of Duty: Modern Warfare III est disponible sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.