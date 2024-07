La suite de Journey to the Savage Planet serait bien en développement, une annonce à prévoir bientôt ?

La suite annoncé dès cette année ?

S’il ne fait pas trop de doute au sujet d’un Journey to the Savage Planet, rien n’a encore été confirmé pour le moment. Ceci étant dit, le site mp1st a découvert qu’en mai dernier, le nom de domaine Revenge of The Savage Planet avait été enregistré par le studio, ce qui pourrait donc être le nom de cette suite.

Cependant, pour le moment, le studio ne semble pas prêt à parler de ce nom en public et dit simplement travailler sur un certain projet au nom de code « Lobstar », comme on le découvre dans une annonce de casting pour du doublage. On peut cependant y voir que ce titre est décrit comme étant la suite de Journey to the Savage Planet.

Tout cela laisse maintenant à penser qu’il n’est plus question de savoir si une suite est en cours de développement, mais plutôt quand celle-ci sera annoncée. Maintenant que le nom de domaine est enregistré, on peut penser que le projet pourrait être dévoilé prochainement.