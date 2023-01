Accueil » Actualités » Journey to the Savage Planet se voit doté de versions nouvelle génération bientôt disponibles

Journey to the Savage Planet est sorti il y a 3 ans désormais, et après un DLC Hot Garbage proposé quelques mois plus tard, une sortie sur Switch dans la foulée et sur PC un an après sa sortie, il ne manquait que des versions nouvelle génération pour satisfaire les joueurs de cette aventure loufoque. C’est désormais chose faite puisque l’Edition Employé du Mois, déjà disponible sur (feu) Stadia, débarquera dès le 14 février prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec à la clé de notables améliorations.

Initialement développé par Typhoon Studios avec à sa tête le très bavard Alex Hutchinson, puis racheté par Stadia juste avant la sortie du jeu, le créateur et une partie de son équipe a créé un nouveau studio a l’annonce de la fermeture du service de Cloud Gaming, Racoon Logic, et en a profité pour racheter les droits de la propriété intellectuelle à Google. De quoi espérer un nouvel opus d’ici quelques années ?

Je capote bin raide !

4K graphics are coming to PS5 and Xbox X/S on Feb 14th! The Employee of the Month Edition includes 60fps for PS5 and Xbox X, more photomode options, new videos and includes Hot Garbage! Details & FAQ: https://t.co/UOfHzoNENt

#JourneyToTheSavagePlanet #EmployeeOfTheMonth pic.twitter.com/rYjO5SP3eO — Kindred Aerospace (@4thBestInSpace) January 24, 2023

C’est par le biais d’un tweet et d’un communiqué de presse que l’on a appris la nouvelle. Dès ce 14 février, cette édition sera donc disponible gratuitement pour tous les possesseurs du jeu de base (sur PlayStation 4 et sur Xbox One donc) et ce, même si vous n’aviez pas acheté le DLC qui vous est donc offert par la même occasion.

Journey to the Savage Planet Edition Employé du Mois proposera également des graphismes jusqu’en 4K (native ou upscalée selon la plateforme, on pense ici à la Xbox Series S), mais aussi des ajouts au niveau des publicités, des vidéos de Martin Tweed votre boss, ainsi qu’au niveau du mode photo qui se retrouve boosté ici, sans oublier l’arrivée du mode 60 FPS (30 FPS sur Xbox Series S) puisque vous pourrez choisir entre les modes Graphismes ou Performance, vous en avez désormais l’habitude.

A noter toutefois que les sauvegardes issues de vos précédentes copies du titre ne pourront être transférées dans cette nouvelle édition qui sera par ailleurs totalement à part du jeu précédent sur le Store. Pas de mise à niveau prévue sur PC et sur Nintendo Switch par contre. Il vous faudra également retélécharger le jeu intégralement et recommencer une nouvelle partie pour pouvoir bénéficier de ces améliorations techniques.

Enfin, pour celles et ceux qui ne possèderaient pas le jeu (mais qu’attendez-vous !) et qui voudraient se lancer dans l’expérience, cette édition Employé du mois sera disponible au prix de 29,99€. En attendant la sortie, nous vous proposons de vous replonger dans notre test ainsi que dans la solution complète du jeu pour être parés dans 3 semaines.