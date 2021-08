L’ancienne équipe de Typhoon Studios (Journey to the Savage Planet) fonde le studio Raccoon Logic

Lorsque Google a annoncé la fin des projets de jeux développés en interne pour sa plateforme Stadia, l’équipe derrière le jeu Journey to the Savage Planet, Typhoon Studios, a fait les frais d’un rachat qui n’aura finalement pas servi à grand chose. Contraint de mettre la clé sous la porte, le studio avait également perdu sa licence, mais tout change aujourd’hui. On apprend qu’une majorité des personnes constituant l’équipe de Typhoon Studios s’est regroupée pour créer le studio Raccoon Logic, tout en récupérant les droits de Journey to the Savage Planet.

Vers un Journey to the Savage Planet 2 ?

Raccoon Logic sera donc basé à Montreal et récupère de nombreux talents qui étaient chez Typhoon, comme Alex Hutchinson, qui devient directeur créatif et co-fondateur du studio (et qui est connu pour avoir travaillé chez Ubisoft et EA), ou encore Reid Schneider, désormais à la direction du studio après avoir oeuvré chez Warner Bros.

On retrouve également Yannick Simard, qui a aussi travaillé chez Ubisoft et EA, mais aussi Erick Bilodeau en tant que directeur créatif (anciennement Ubisoft et Warner Bros) et enfin Marc-Antoine Lussier, designer technique (aussi en provenance d’Ubisoft avant Typhoon).

Une jolie équipe qui a donc pu remettre la main sur Journey to the Savage Planet, et qui devrait donc développer la licence à l’avenir. Le studio a d’ailleurs droit à une investissement de la part de Tencent pour bien se lancer.

On attend donc désormais des nouvelles de leur prochain titre.