Récupérer les caisses d’armes

Point de départ : Levaine, dans le bâtiment principal de Carcadia

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Place aux Electi, partie 1 » et « Place aux Electi, partie 2 »

Pour commencer, rendez-vous à l’extérieur de la ville, dans un quartier situé au nord-ouest, dans la Rue de la Souffrance. Repérez le bâtiment marqué par votre boussole, puis une petite échelle en hauteur qui vous permet d’atteindre l’étage où se trouvent 3 caisses d’armes.

Ouvrez-les en frappant dessus, mais à défaut d’y trouver des armes, prenez l’enregistrement ECHO « Preuve accidentelle ». Ce qui vous mène à une centaine de mètres de là, au nord-ouest, là où il suffit d’attendre la fin du dialogue avec Levaine pour connaître l’emplacement exact de la base marine. Cap alors vers l’océan au nord-est de votre position, là où vous attend un certain nombre de Déconnectés.

Détruire les navires des Déconnectés

Après avoir nettoyé la zone, cherchez les pétoires dans les 3 zones d’objectif, à commencer par explorer celle à l’ouest de la base pour en trouver à côté d’un tas de sacs poubelle.

Plus à l’est, vous pouvez trouver également d’autres pétoires, près d’un mur avec des traits rouges.

Enfin, depuis l’emplacement précédent, repérez le point d’accroche en haut à gauche du mur, grimpez d’un étage et avancez droit devant vous pour récupérer les dernières pétoires sous les tuyaux.

Les 3 bombes en poche, continuez votre progression vers l’est pour localiser un détonateur sur le toit d’un bâtiment. Pour y accéder, grimpez sur la structure à proximité du silo rouge et planez vers la petite échelle en hauteur pour atteindre le toit et récupérer le détonateur dans une caisse.

Partez alors en direction du chantier naval au nord-est et suivez votre boussole pour rejoindre un premier navire, non sans avoir à vous débarrasser de quelques ennemis en chemin, et posez deux bombes aux endroits indiqués.

De là, repérez le deuxième navire sur votre carte, et rejoignez l’île au nord-est. En arrivant sur place, éliminez les Déconnectés et placez deux autres bombes aux endroits indiqués.

Il reste alors un troisième et dernier navire, accosté sur une autre île au nord-ouest. Comme précédemment, débarrassez-vous des Déconnectés dans les parages et posez vos deux dernières bombes.

Ceci étant fait, retournez dans la base marine d’où vous venez, et prenez l’ascenseur pour atteindre l’amplificateur de signal sur le toit et y fixer votre détonateur.

De là, retournez-vous et levez les yeux pour apercevoir un point d’accroche en hauteur. Utilisez votre grappin pour atteindre la plateforme et actionnez l’interrupteur pour faire exploser les navires.

Tuer Viandard

Ce qui n’est pas du tout au goût d’un certain Viandard, et c’est en redescendant dans la base marine que vous devez l’affronter, entouré de quelques acolytes. Une fois mort, ramassez l’enregistrement ECHO « Douce trahison » qu’il laisse tomber, et écoutez son message pour terminer cette mission de faction.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.