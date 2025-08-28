Solo Leveling: Arise Overdrive sera lancé sur PC et consoles en novembre
À force de voir des jeux Solo Leveling être annoncés tous les quatre matins, on commence sérieusement à s’y perdre. Surtout quand ceux-ci disposent d’un nom très similaire. Non, Solo Leveling: Arise Overdrive n’est pas le même jeu que Solo Leveling: Arise, ni même une version améliorée. Netmarble insiste sur le fait que ce nouveau jeu, qui est vendu comme un titre premium, et différent de son free-to-play déjà disponible, car il s’adresse à une tout autre communauté qui ne joue pas sur mobiles.
Pas de gacha ici, mais de la coop à 4
Solo Leveling: Arise Overdrive est en effet un action-RPG jouable en coopération qui sera vendu au prix de 39,99 € et qui est à destination des consoles et du PC. Netmarble indique bel et bien qu’il s’agit d’un jeu différent de Solo Leveling: Arise, qui se débarrasse du côté hasardeux que pouvait avoir ce dernier pour une expérience plus traditionnelle, où tous les Chasseurs peuvent être débloqués et où la stratégie va primer avant la chance.
Vous serez aussi libre d’orienter votre Sung Jin-Woo comme vous le souhaitez, avec un arbre de compétence qui lui est propre, en plus de ses transformations en Monarque qui lui débloquent de nouvelles compétences. Le titre sera aussi bien jouable en solo via son mode Histoire qu’en coopération jusqu’à 4, que ce soit avec des Chasseurs différents ou avec 4 Sung Jin-Woo (et on plaint les ennemis).
Une édition Deluxe sera aussi proposée au prix de 44,99 €. Elle contiendra :
- Un costume de Sung Jinwoo exclusif
- Un accessoire facial pour Sung Jinwoo
- Deux nouvelles coupes de cheveux pour Sung Jinwoo
- Un ensemble d’emojis Cha Hae-In (8 au total)
- Un Yarourou ‘Tank Prédateur’
- Une nouvelle carte de profil
- Un nouveau cadre de profil
- Une nouvelle icône
- Un nouvel arrière-plan de profil
- 3 jours d’accès anticipé
Solo Leveling: Arise Overdrive est donc prévu pour le 17 novembre prochain sur PC via Steam et Microsoft Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Une démo est disponible sur Steam.
