Solo Leveling: Arise Overdrive sera lancé sur PC et consoles en novembre

Pas de gacha ici, mais de la coop à 4

Solo Leveling: Arise Overdrive est en effet un action-RPG jouable en coopération qui sera vendu au prix de 39,99 € et qui est à destination des consoles et du PC. Netmarble indique bel et bien qu’il s’agit d’un jeu différent de Solo Leveling: Arise, qui se débarrasse du côté hasardeux que pouvait avoir ce dernier pour une expérience plus traditionnelle, où tous les Chasseurs peuvent être débloqués et où la stratégie va primer avant la chance.

Vous serez aussi libre d’orienter votre Sung Jin-Woo comme vous le souhaitez, avec un arbre de compétence qui lui est propre, en plus de ses transformations en Monarque qui lui débloquent de nouvelles compétences. Le titre sera aussi bien jouable en solo via son mode Histoire qu’en coopération jusqu’à 4, que ce soit avec des Chasseurs différents ou avec 4 Sung Jin-Woo (et on plaint les ennemis).

Une édition Deluxe sera aussi proposée au prix de 44,99 €. Elle contiendra :

Un costume de Sung Jinwoo exclusif

Un accessoire facial pour Sung Jinwoo

Deux nouvelles coupes de cheveux pour Sung Jinwoo

Un ensemble d’emojis Cha Hae-In (8 au total)

Un Yarourou ‘Tank Prédateur’

Une nouvelle carte de profil

Un nouveau cadre de profil

Une nouvelle icône

Un nouvel arrière-plan de profil

3 jours d’accès anticipé

Solo Leveling: Arise Overdrive est donc prévu pour le 17 novembre prochain sur PC via Steam et Microsoft Store, PlayStation 5 et Xbox Series. Une démo est disponible sur Steam.