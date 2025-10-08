L’action-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive se dévoile un peu plus dans un extrait de gameplay

Le style avant tout

Ce sont 6 minutes de gameplay qui ont été publiées par Netmarble pour ce Solo Leveling: Arise Overdrive, durant lesquelles on peut voir Jinwoo trancher du démon dans tous les sens et dans plusieurs donjons, le tout avec rapidité et dans le plus grand des styles. Car le jeu emprunte un peu à Devil May Cry avec une note qui détermine votre manière de manier les pouvoirs du chasseur.

Et même si notre héros aime combattre seul, le titre conservera une dimension coopérative pour vous aider à abattre les bosses les plus difficiles du jeu. Et peu importe si cela implique de multiplier les Jinwoo à l’écran, ce qui rend normalement le combat peu équitable. D’autres personnages seront aussi jouables si vous souhaitez changer un peu vos habitudes.

Solo Leveling: Arise Overdrive sera disponible dès le 17 novembre de cette année sur PC, puis il arrivera en 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series.