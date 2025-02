Kepler Interactive (Clair Obscur: Expedition 33, Tchia…) met le grappin sur le studio français Tactical Adventures (Solasta)

L’accès anticipé de Solasta II doit toujours débuter en 2025

Le nom de Kepler Interactive commence peut-être à vous dire quelque chose, étant donné qu’il a récemment été mis en avant pour son travail en tant qu’éditeur sur des jeux comme Sifu, Tchia, ou encore Clair Obscur: Expedition 33.

L’entreprise, qui a décidément un appétit pour les productions francophones, s’intéresse maintenant à Solasta et particulièrement à Tactical Adventures, ce dernier annonçant aujourd’hui une prise de participation majoritaire à son capital de la part de Kepler. Autrement dit, ce dernier va maintenant gérer tout l’aspect marketing de Solasta II, et Mathieu Girard, PDG et directeur créatif de Tactical Adventures ne pouvait pas en être plus ravi :

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Kepler ! Ce groupe de studios créatifs indépendants est étroitement en phase avec nos valeurs, nous permettant ainsi de mieux envisager et amplifier le lancement de Solasta II. Le modèle collaboratif de Kepler répond pleinement aux attentes de Tactical Adventures qui bénéficiera de l’expertise de Kepler Interactive en marketing et édition, tout en conservant le contrôle de notre production et notre indépendance éditoriale. »

En marge de cette histoire de gros sous, on a la confirmation que l’accès anticipé de Solasta II doit toujours débuter cette année, à une date encore inconnue. Une démo sera prochainement proposée.