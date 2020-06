Xbox Series X : Quelques détails supplémentaires sur le Smart Delivery

Alors que l’on attend la prochaine présentation de la Xbox Series X, qui devrait avoir lieu dans les prochains jours (avant celle centrée sur les jeux first-party en juillet), Microsoft apporte quelques précisions supplémentaires sur le Smart Delivery. Vous savez, cette fonctionnalité qui vous permettra de n’acheter qu’une seule fois le jeu pour l’avoir sur les deux générations.

Le Smart Delivery est aussi cross-save

Il y a quelques semaines, on vous avait proposé un article pour vous présenter qu’est-ce que le Smart Delivery. Le constructeur californien vient d’ajouter quelques détails en plus sur un post du blog officiel. Beaucoup de rappels et pas mal de choses que l’on savait déjà. Cependant, d’autres sujets sont évoqués ou confirmés.

On peut par exemple noter le fait que les jeux seront bien cross–save. C’est-à-dire que si vous disposez d’un jeu compatible Smart Delivery et que vous y jouez sur Xbox One, vous garderez votre progression sur Xbox Series X. Votre sauvegarde passera donc d’une console à une autre.

Microsoft illustre cela avec Cyberpunk 2077 : si vous achetez le titre sur Xbox One le 17 septembre, vous pourrez continuer votre partie sur Xbox Series X après en avoir fait l’acquisition en fin d’année. Une bien bonne nouvelle donc pour cette fonctionnalité qui n’aura pas son équivalent chez sa concurrente, la PS5.

Le Game Pass aussi concerné

On n’en doutait peu, mais Microsoft confirme que les jeux inclus dans le Game Pass seront aussi Smart Delivery, à condition bien sûr, que le développeur ait choisi de le rendre compatible. Etant donné que l’abonnement Game Pass sera le même sur les deux générations, vous pourrez donc jouer à un jeu sur Xbox One et le retrouver ensuite sur Xbox Series X, toujours en gardant votre progression.

Rappel des jeux Smart Delivery

La firme en profite pour rappeler que l’ensemble des jeux first-party, c’est-à-dire les productions Xbox Game Studios (Halo Infinite, Grounded…) seront tous automatiquement compatibles Smart Delivery. Pour les autres jeux issus des éditeurs tiers, le choix sera laissé aux développeurs. Certains semblent jouer le jeu, d’autres un peu moins (à l’instar de Madden NFL 21).

Voici un rappel des premiers jeux compatibles Smart Delivery :

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin’s Creed Valhalla

Destiny 2

DiRT 5

Scarlet Nexus

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

The Ascent

Call of the Sea

Gears 5

Second Extinction

Metal: Hellslinger

La Xbox Series X est prévue pour la fin d’année. Pas encore de date même si l’on peut facilement deviner une commercialisation courant novembre. Pensez à suivre ActuGaming pour ne rien manquer de l’actualité de la console.