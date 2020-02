Cyberpunk 2077 : la mise à niveau gratuite sur Xbox Series X

CD Projekt RED a profité des dernières informations concernant la Xbox Series X pour dévoiler une bonne nouvelle pour Cyberpunk 2077 sur Xbox One. Une initiative qui, on espère, inspirera d’autres éditeurs mais aussi un autre constructeur.

Xbox 2077

Si vous comptez faire Cyberpunk 2077 sur une machine Xbox, pas de questions à se poser sur le fait d’attendre ou non l’arrivée de la prochaine génération. En effet, l’équipe vient d’annoncer que si vous possédez le jeu sur Xbox One, il sera possible de jouer à la version Xbox Series X sans frais supplémentaires. En résumé, avec les nouveaux termes techniques, cela signifie que Cyberpunk 2077 sera compatible avec le système Smart Delivery.

En résumé, l’écosystème Xbox ne s’occupe pas de savoir quelle version d’un jeu vous possédez mais si vous possédez bien le jeu d’une manière ou d’une autre. Il lance simplement la bonne version du jeu sur la console que vous utilisez actuellement, même si vous n’avez pas payé pour cette version spécifiquement. Si la fonction est native avec les jeux des Xbox Game Studios, CD Projekt RED est la première entreprise à déclarer l’utiliser.

En revanche, pas de précision sur la fenêtre de cette disponibilité pour Cyberpunk 2077 qui aurait pu nous indiquer s’il sera un jeu de lancement de la Xbox Series X ou pas. La version Xbox One sortira bien le 17 septembre 2020 tout comme ses homologues PlayStation 4, PC et Stadia.