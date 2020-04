Hier, Ubisoft nous a fait la surprise d’annoncer le nouvel Assassin’s Creed avec une méthode quelque peu surprenante. Le rendez-vous était désormais fixée aujourd’hui pour une toute première bande-annonce, et l’éditeur a bien évidemment tenu parole. Voici les premières images, la période de sortie, les consoles sur lesquelles il sera disponible et même les précommandes.

Un premier trailer

Tout en nous donnant rendez-vous pour sa sortie sur PC, PS4, Xbox One mais aussi les consoles de nouvelle génération, Ubisoft nous présente une magnifique cinématique pour Assassin’s Creed Valhalla. Décor viking, ambiance sombre, combats ensanglantés, force est de constater que la bande-annonce est tout simplement sublime et donnera probablement quelques jolis frissons aux fans.

Des mécaniques de RPG

Dans un article publié par nos confrères d’Eurogamer, qui ont eu l’occasion d’approcher le jeu, on apprends quelques informations croustillantes. Comme on pouvait s’y attendre, Valhalla reprendra des mécaniques de RPG instaurées dans Assassin’s Creed Origins et développées dans l’opus Odyssey.

Mais ce n’est pas tout, puisque le choix entre homme/femme, les romances et d’autres joyeusetés font leur retour. On pourra donc opter pour le genre que l’on souhaite en début de partie. Si la communication tourne pour l’instant sur le personnage masculin, rassurez-vous, des bandes-annonces mettant en avant l’héroïne féminine arriveront très prochainement.

Le village viking, au cœur du jeu

Contrairement à la plupart des autres opus, Valhalla possédera un HUB central qui sera le village de vikings dont vous aurez la charge. Véritable coeur du jeu, il sera souvent question d’y revenir pour le faire prospérer et pour assister à de grands événements qui se produiront là-bas.

En outre, il sera possible de forger des alliances avec d’autres clans, notamment via des mariages qui pourront solidifier les liens. Eivor pourra lui aussi avoir accès à des romances, comme dans dans l’opus Odyssey.

Tout savoir sur Assassin’s Creed Valhalla

Voici un résumé de tout ce qu’il faut savoir :

Assassin’s Creed Valhalla est développé par Ubisoft Montréal (et soutenu par 14 autres studios)

Possibilité de choisir un héros masculin ou féminin

ou La majorité du jeu se déroulera en Angleterre et montrera le contexte politique qui a forcé les Vikings à changer de territoires. Les villes présentes seront Londres, Winchester et Jórvík

et montrera le contexte politique qui a forcé les Vikings à changer de territoires. Les villes présentes seront Londres, Winchester et Jórvík Le roi Alfred sera le grand méchant du jeu (un templier), mais son personnage promet beaucoup de nuances

sera le grand méchant du jeu (un templier), mais son personnage promet beaucoup de nuances Des mécaniques de RPG seront présentes

seront présentes Les romances entre le héros et d’autres personnages font leur retour

entre le héros et d’autres personnages font leur retour Evior est le nom du héros que l’on incarnera

est le nom du héros que l’on incarnera Le village est considéré comme étant le cœur du jeu

est considéré comme étant le cœur du jeu Ainsi, la narration tournera principalement autour de votre village Viking (qui fait office de Hub) en le faisant prospérer

(qui fait office de Hub) en le faisant prospérer Ce choix permettra de ne plus avoir cette sensation d’explorer les territoires un peu aléatoirement comme les autres et ne plus y revenir. Ce système de hub changera la façon de jouer

Il y aura un système de clans qui permettra de développer son village

qui permettra de développer son village Un équipage vous suivra lors de vos aventures en bateau

Des raids sur des forteresses sont inclus

Il est possible de manipuler deux armes à la fois

Les divinités et l’aspect mythologiques seront très présents

L’époque du présent avec Layla sera bien dans le jeu

sera bien dans le jeu Le titre implique 15 studios et est développé principalement majoritairement par Ubisoft Montréal, qui s’est occupé de Black Flag et Origins

Exclusivité temporaire Epic Games Store et uPlay

Sur Xbox Series X, le jeu supportera le Smart Delivery, ce qui veut dire qu’il nécessite seulement un seul achat pour être jouable sur Xbox One et sur Xbox Series X

Quelles sont les différentes éditions collector d’Assassin’s Creed Valhalla ?

Vous vous en doutez, on y retrouve une bonne tournée d’éditions en tout genre, que ce soit pour les stores digitaux ou en version physique.

Les différentes éditions numériques

Edition standard, avec simplement le jeu : 59,99 €

Edition Gold, avec Season Pass : 99,99 €

Edition Ultimate, qui rajoute le Pack Ultimate : 109,99 €

Le Pack Ultimate comprend un pack d’équipements Berserker, un pack de Colonie Berserker, un pack de navire Berserker et un ensemble de runes. Des éléments cosmétiques en somme.

Edition collector physique

Pour l’instant, une seule édition collector a été annoncée et pour son tarif de 199,99 €, elle regroupe :

Le jeu dans son édition Ultimate

La réplique Ubicollectibles de Eivor (féminin) avec son Drakkar de 30 centimètres

Un coffret collector

Un steelbook inspiré par les emblème du jeu

Une statuette viking de Eivor (masculin) avec son corbeau et sa hache

Un certificat d’authenticité numéroté avec numéro unique

Un recueil de 3 lithographies montrant des concept arts

La bande-son sur CD (une sélection)

Où précommander Assassin’s Creed Valhalla ?

Les précommandes ont été lancées dans la foulée. Il y aura comme d’habitude plusieurs éditions collector. Pour l’instant, on peut retrouver le jeu :

Le rendez-vous est donc donné pour fin 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et Google Stadia pour la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla. Alors, votre avis ? Êtes-vous excités par ce nouvel opus ?