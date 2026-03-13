Silver Pines, inspiré par Twin Peaks et les vieux survival horror, montre un nouveau trailer de gameplay

Supplément cherry pie et café bien chaud

C’est au cours du Future Games Show 2026 version printanier que Silver Pines nous a à nouveau éclaboussé de son atmosphère saisissante. Ce jeu d’horreur en 2D nous promet ce mélange étrange où l’on sent bien que l’on va passer un sale quart d’heure tout en trouvant un certain réconfort dans ce petit village américain.

Aux commandes du détective privé Red Walker, nous devrons partir à la recherche d’Eddie Velvet, un musicien disparu dans des circonstances mystérieuses. Notre héros va vite glisser dans ce qui va ressembler à un cauchemar hanté par des fantômes du passé.

Du côté de sa structure, Silver Pines va d’une part piocher dans les références du survival horror, en proposant par exemple des puzzles ou un inventaire limité à gérer, et en nous laissant le choix d’affronter ou d’éviter les créatures auxquelles nous ferons face. D’autre part, des mécaniques metroidvania seront là avec des environnements remplis de secrets, de raccourcis et de zones à déverrouiller dans un second temps, après amélioration de son équipement.

Et donc, comme on l’a dit, il se dégage visuellement de ce Silver Pines une patte graphique absolument délicieuse qui garantit une ambiance aux petits oignons. Sans date précise de sortie, il est tout de même attendu cette année sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch.