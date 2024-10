Silent Hill 2 Remake : James part à la recherche de sa femme dans le trailer de lancement

Quatre jours de patience

Silent Hill revient de loin, de très loin même, et c’est encore plus vrai pour son second épisode qui aura souffert d’une version remasterisée déplorable sur Xbox 360 et PlayStation 3… Nombreux sont ceux à avoir sincèrement cru que la franchise ne reparaitrait plus sur nos consoles et PC, se cantonnant à de nostalgiques mais anecdotiques collaborations avec des titres tels que Dead by Daylight. Pourtant, il faut croire que Konami a bel et bien relancé la machine horrifique, puisqu’après avoir annoncé plusieurs projets dans l’univers de sa série culte, sorti un opus gratuit nommé The Short Message, voilà que Silent Hill 2 Remake frappe à nos portes.

Et il le fait savoir à ceux qui auraient loupé l’info, via ce court mais intense trailer de lancement qui ne manque pas de titiller la fibre nostalgique de ceux qui ont eu la chance de connaître l’opus original. Mais aussi, il en profite pour rappeler qu’il tourne sous Unreal Engine 5, ce qui se voit tout du long de ce sublime trailer mettant en avant effets de lumières, obscurité opaque et purée de poids, mais aussi Performance Capture des comédiens de doublage. Un programme qui s’annonce alléchant, et ce n’est pas notre test fraîchement publié de ce matin qui vous dira le contraire, puisqu’en ce qui nous concerne, nous sommes conquis.

Rappelons que Silent Hill 2, qui se départit officiellement du terme « remake » (comme Resident Evil 4 l’an dernier d’ailleurs), sera disponible le mardi 8 octobre. Il s’agira pour le moment d’une exclusivité PC et PlayStation 5. Néanmoins, que les possesseurs de Xbox Series X|S se rassurent, les récentes infos laissent à penser qu’une sortie chez Microsoft n’est pas complètement inenvisageable. Affaire à suivre.