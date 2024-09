Silent Hill HD Collection : Retour sur cette honteuse compilation parue en 2012

Petit rappel de contexte, en mars 2012 sort également Silent Hill : Downpour, dernier épisode principal de la saga, ce qui est encore valable à l’heure où l’on écrit ces lignes. Double dose d’horreur le même mois, donc, et de Konami, par dessus le marché, pour deux résultats qui ne seront pas pleinement appréciés. Si Downpour a ses fans, le titre n’est néanmoins pas jugé particulièrement mémorable par la majorité des joueurs. Quant à la Silent Hill HD Collection, l’histoire est un peu plus complexe, et par la même beaucoup plus tragique. À quelques jours de la sortie de Silent Hill 2 Remake, laissez nous vous conter cette horrible récit.

Note : Les images que vous trouverez dans cet article proviennent de la version Xbox 360 de la Silent Hill HD Collection, tournant sur une Xbox Series X.

Deux classiques, pour un grand absent

En 2012, malgré la débandade que constitue Silent Hill : Homecoming, décrié par de nombreuses rédactions et souvent déploré par les fans eux-mêmes, la franchise de Konami possède toujours une aura assez mystique. Elle la doit, bien sûr, à son premier opus, mais aussi et surtout aux trois qui ont suivi, sur PlayStation 2. Trois jeux qui ont tenu tête à toutes les autres productions horrifiques sur la même période, malgré un « vilain petit canard ». Silent Hill 4 ne sera pas du goût de tous, et pourtant, force est d’admettre qu’il a acquis, avec le temps, un statut culte qui n’a rien à envier à ses deux grands frères.

Ainsi, lorsque Konami annonce l’arrivée d’une Silent Hill HD Collection, les joueurs sont en émoi : il n’existe aucun moyen de jouer sur les consoles de l’époque, la Xbox 360 et la PlayStation 3, aux volets de Silent Hill parus avant Homecoming (excepté pour les rares ayant mis la main sur une PS3 rétrocompatible). L’espérance va dans le sens de la logique, tout le monde imagine une compilation regroupant les trois opus de la PS2, avec, pourquoi pas, Origins, l’itération initialement parue sur PSP, et le premier volet en prime. Malheureusement, les fans (et les autres) s’apprêtaient à être déçus : contrairement à ce qui avait été réalisé avec Metal Gear Solid, Konami n’avait pas prévu plus de deux jeux.

Le « vilain petit canard », comme certains le qualifient encore aujourd’hui, n’est pas de la partie, au même titre que Origins. Restent Silent Hill 2 & 3, ceux que la majeure partie des fans s’accorde à qualifier de meilleurs opus de la PlayStation 2. Premier mauvais choix, d’autant que la tarification ne justifie pas, à l’époque, l’absence de Silent Hill 4. La HD Collection débarque à 30 euros, exclusivement en physique. Or, en 2012, trouver les trois opus de la PS2 dans les bacs d’occasion ne pose que peu de problème, et s’en sortir pour une trentaine d’euros non plus…

Multitude de problèmes

Ce qui justifie cette tarification, et ce nouvel achat, c’est bien entendu la promesse d’un rendu en haute définition, pour une expérience plus immersive encore. Et sur le papier, tout semble concorder avec cette volonté de rendre les deux titres meilleurs, plus accessibles. On trouve effectivement un lifting en HD qui, s’il n’est pas parfait ni mémorable, fonctionne sur certaines textures et modèles de personnages, ou même sur le bestiaire. Enfin principalement chez Silent Hill 3, qui demeure plus joli, dans un sens, que le second volet. Le petit plus, c’est une retouche de la bande sonore des deux jeux, relativement convaincante sur le papier, et l’apparition de nouveaux doublages. Et c’est là que ça commence à coincer.

Quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’histoire de cette collection, mais aurait déjà touché aux versions PS2, serait tenté de se demander pourquoi Silent Hill 2 offre la possibilité de choisir entre l’ancien doublage et le nouveau, mais pas Silent Hill 3. Ce dernier perd purement et simplement les voix originales anglaises, s’offrant un nouveau travail fonctionnel, certes, mais dénué du charme de l’ancien. Et par fonctionnel, on signifie qu’il n’altère que peu le travail initialement réalisé sur l’ambiance. N’allez cependant pas croire que le titre est aussi appréciable dans ces conditions que sur PlayStation 2.

Enfin le pire, à ce niveau, c’est assurément le constat que l’on peut tirer du nouveau doublage de Silent Hill 2 : non seulement c’est globalement mauvais, la faute à des tonalités de voix qui ne véhiculent pas du tout les mêmes sensations, à un jeu d’acteur globalement dénué d’investissement, mais en plus la synchronisation labiale est complètement à revoir. Que ce soit clair, au cas où il vous viendrait l’idée farfelue de vous procurer malgré tout cette HD Collection, il n’y a aucun intérêt à choisir les nouveaux doublages. Notez aussi que certains bruitages manquent à l’appel, et que les musiques ne se lancent pas toujours au même moment que dans les titres originaux, nuisant à l’ambiance inimitable des deux expériences.

Mais en creusant un peu plus profondément, on constate que les choses sont plus complexes, et par la même plus affreuses qu’elles le laissaient présager. Oui, le lifting HD semble fonctionnel. Mais comparer les version PS2 et PS3/360 n’est pas flatteur pour la seconde. Parce que certaines textures manquent de détails présents dans les originaux, notamment les routes et trottoirs dans Silent Hill 2, qui semblent étrangement lisses, comme neufs. Alors que le titre original laissait constamment à penser que la voirie était excessivement vétuste, pour ne pas dire complètement délabrée.

En somme, si Silent Hill 3 s’en sort convenablement sur cet aspect, bien que pas mal de petits détails demeurent à revoir, c’est une autre paire de manches pour ce qui est de Silent Hill 2. Ajoutez à tout ce bourbier une mise en scène qui a énormément perdu, en se séparant d’effets de flou, notamment dans la cinématique d’introduction, ajoutant par le passé à l’ambiance brumeuse de ce jeu à part. Et la brume, parlons en, n’a plus rien à voir avec celle de la version PS2, qui était alors plus organique. Sur PS3 et 360, elle est opaque, et on distingue très nettement une ligne au sol, signifiant son commencement. Ce qui peut sembler anecdotique, dit comme cela, mais vous pouvez nous croire sur parole, l’ambiance en prend un coup, là encore.

Une perte aussi risible que déplorable

Alors, qu’a-t-il bien pu se passer, pour que deux titres mythiques de la PlayStation 2 se transforment ainsi en expériences incomplètes, globalement difficiles à apprécier ? Eh bien, un détail tout bête : Konami a perdu les codes sources de ses jeux. Enfin, plus exactement des produits finis, ce qui l’a contraint à se servir de versions en cours de développement pour ces itérations dites HD. Et si ça a de quoi faire rire, on en convient, cela demeure tout de même dramatique. D’une part parce que cela signifie que cette Silent Hill HD Collection, vendue à prix d’or en occasion à l’heure actuelle, n’avait aucune chance d’être une version améliorée des titres de la PS2, puisque trop de travail demeurait à compléter. Mais surtout, puisque Konami n’a pas remis la main sur ces codes sources, cela veut aussi dire que nous ne reverront jamais ces titres sur consoles actuelles, ou du moins pas dans des versions fidèles aux originales.

Bien sûr, après cette colossale douche froide, la compilation ayant été très mal reçue par tous, critique comme joueurs, Konami se devait de sauver les apparences. On s’attendait presque à ce que l’entreprise nippone blâme simplement le développeur externe, Hijinx Studios, dont c’est le premier travail. Mais difficile de pointer du doigt ledit studio quand ce dernier a été choisi en connaissance de cause, probablement pour des raisons de coûts. Alors on se contenta d’annoncer, sourire aux lèvres, une mise à jour qui viendrait corriger une quantité non précisée de problèmes. Malheureusement, cette update ne verra jamais le jour, laissant la Silent Hill HD Collection dans un état déplorable ad vitam æternam.

Dommage, car comme nous l’indiquions dans notre article sur les longues déconvenues de la franchise de Konami, cette sortie et ses problèmes, cumulés à Homecoming, Downpour et Silent Hills, ont bien failli coûter cher aux fans d’horreur à la nippone. Nous n’étions pas loin de ne jamais revoir Silent Hill, et l’arrivée imminente de Silent Hill 2 Remake, ainsi que l’annonce d’un nouvel épisode principal, semblent presque relever du miracle. Enfin ça, on en jugera bien sûr quand nous aurons les jeux entre les mains, car avec Konami nous ne sommes jamais sûrs de rien…