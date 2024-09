The Witch’s Bakery est un jeu d’aventure-RPG qui nous invite à soigner les maux avec des pâtisseries, et qui est déjà un succès sur Kickstarter

Silent Hill 2 Remake sera exclusif à la PS5 sur consoles durant au moins un an

Aucun DLC n’est prévu pour Dragon Age: The Veilguard pour le moment, pour éviter de reproduire les erreurs d’Inquisition

