L’excellent Sifu vient désormais coller des patates sur iOS et Android

Avec cependant une optimisation apparemment inégale

Lorsque l’on sait à quel point le gameplay de Sifu peut être exigeant, tout du moins déjà dans sa difficulté standard, apprendre que la création des français de Sloclap débarque sur mobiles suggère une certaine délicatesse dans l’adaptation du combat aux commandes tactiles. C’est justement le défi auquel s’est frottée l’équipe de développement, dont on peut voir un aperçu du résultat dans une vidéo de lancement.

Sans doute faut-il avoir le téléphone en main afin de mieux se rendre compte mais il semblerait que l’expérience soit tout à fait jouable et agréable, malgré des réserves sur la fluidité, et c’est obligatoire pour un tel jeu où les faux pas peuvent s’avérer fatals.

Maintenant, tout n’a pas l’air de se passer très bien pour tout le monde. Les commentaires sous la vidéo n’ont pas traîné pour signaler des soucis d’optimisation selon le téléphone, y compris lorsqu’il est indiqué comme compatible, au même titre que les multiples requêtes émises pour bénéficier d’options graphiques.

On imagine que Sloclap est déjà sur le coup, mais on vous conseille de vérifier le modèle de votre appareil avant de vous lancer, même si le petit prix de 7,99 € rend le passage à la caisse facile.

Sifu est également disponible sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store) PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.