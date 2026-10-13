L’excellent Sifu vient désormais coller des patates sur iOS et Android

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Encore aujourd’hui fleuron du beat’em up et très beau porte-étendard du jeu vidéo français, Sifu n’a pu que marquer les fans du genre depuis sa sortie en 2022. Comme bien d’autres productions, le succès fut prolongé avec des mises à jour et des portages sur d’autres consoles. Une nouvelle plateforme est venu s’ajouter en ce début de semaine, et pas le moins étonnant puisqu’il s’agit du mobile.

sifu sloclap
Sifu // Source : Sloclap

Avec cependant une optimisation apparemment inégale

Lorsque l’on sait à quel point le gameplay de Sifu peut être exigeant, tout du moins déjà dans sa difficulté standard, apprendre que la création des français de Sloclap débarque sur mobiles suggère une certaine délicatesse dans l’adaptation du combat aux commandes tactiles. C’est justement le défi auquel s’est frottée l’équipe de développement, dont on peut voir un aperçu du résultat dans une vidéo de lancement.

Sans doute faut-il avoir le téléphone en main afin de mieux se rendre compte mais il semblerait que l’expérience soit tout à fait jouable et agréable, malgré des réserves sur la fluidité, et c’est obligatoire pour un tel jeu où les faux pas peuvent s’avérer fatals.

Maintenant, tout n’a pas l’air de se passer très bien pour tout le monde. Les commentaires sous la vidéo n’ont pas traîné pour signaler des soucis d’optimisation selon le téléphone, y compris lorsqu’il est indiqué comme compatible, au même titre que les multiples requêtes émises pour bénéficier d’options graphiques.

On imagine que Sloclap est déjà sur le coup, mais on vous conseille de vérifier le modèle de votre appareil avant de vous lancer, même si le petit prix de 7,99 € rend le passage à la caisse facile.

Sifu est également disponible sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store) PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.

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Sifu
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Date de sortie : 08/02/2022

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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