Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield

Medal of Honor aurait pu avoir un autre destin

Avant Call of Duty, c’est Medal of Honor qui régnait sur le terrain de FPS du genre. Et cela pourrait toujours être le cas si EA n’avait pas fait n’importe quoi avec la licence. Ce n’est sont pas nos mots, mais ceux de Vince Zampella lui-même, qui déclare que « la seule raison pour laquelle Call of Duty existe, c’est parce que EA ont été cons ». Drôle de manière de parler de l’entreprise dans laquelle on travaille, mais on appréciera l’absence de langue de bois, même si la direction n’est aujourd’hui plus la même chez EA.

S’il déclare cela, c’est parce qu’Infinity Ward aurait pu travailler sur des jeux Medal of Honor. C’était même le but initial du studio, avant qu’EA décide finalement de s’en occuper tout seul. Résultat, la licence est aujourd’hui quasiment disparue, tandis que Call of Duty, qui a été le projet suivant chez Infinity Ward, est au sommet du monde. Battlefield 6 pourrait peut-être proposer un bras de fer équilibré cette année, et EA pourra cette fois remercier Zampella et son équipe, en plus d’avoir donné via à Apex Legends et Titanfall. Pas rancunier celui-ci.