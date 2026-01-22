Beast of Reincarnation : Gameplay, histoire, horizon de sortie, voici les dernières infos sur le prochain jeu de Game Freak

Le futur Game Freak se dévoile

Dès son annonce, et bien que l’on n’avait logiquement pas grand-chose à se mettre sous la dent, Beast of Reincarnation avait quand même su nous dessiner les contours de son expérience. Un action-RPG situé dans un Japon post-apocalyptique mettant en scène une héroïne agile, aux pouvoirs particuliers et accompagnée d’un toutou mutant. Grâce à un focus sur le jeu de la part d’Xbox, nous y voyons un peu plus clair, et nous allons voir ensemble ce que l’on a appris.

Déjà, nous avons un peu plus de détail sur l’histoire. Comme dit précédemment, Emma, le personnage principal, est depuis son enfance frappée du Fléau. Il s’agit d’une malédiction ayant transformé le monde et éradiqué quasi intégralement l’humanité. Résultat, elle a toujours été mise à l’écart par les autres. Pourtant, c’est elle dont viendra le salut de notre espèce puisqu’elle est la seule à pouvoir renverser la situation. Malheureusement, son destin de « Scelleuse du Fléau » lui causera des souffrances.

Un fardeau qu’elle pourra partager avec Koo, le chien blanc que l’on a vu à ses côtés depuis le départ. Lui aussi touché par le Fléau, on connait d’ailleurs le nom que l’on porte aux espèces animales ayant été affectées. On les appelle les malefacts et la source du mal contaminant les forêts et paysages de cette version du Japon se nomment les Nushi (les Gardiens), ni plus ni moins que des malefacts géants.

Vaincre ces bêtes permettra à Emma et Koo d’absorber leurs compétences, et ainsi gonfler des possibilités de gameplay qui ont l’air somme toute variées et agréables à utiliser. En plus des compétences d’Emma lui permettant d’utiliser des « racines » pour gagner en verticalité ou s’accrocher à ses ennemis, on a en effet pu en voir plus aussi côté combat et évolution de personnage, et on a devant nous un mélange assez intéressant, tirant profit du duo.

Un « one person one dog action RPG »

Emma se bat au katana, en pouvant livrer des combos assez nerveux, et en disposant de la panoplie du bon action-RPG, dont l’esquive et la parade. Et puis, Koo pourra prêter patte forte via un système de commandes où, en accumulant suffisamment de points en sortant des parades face aux adversaires, il pourra utiliser des compétences. Une sorte de mécanique au toutou par tour. De plus, notre compagnon saura intervenir en cas de situation mal embarquée.

En ce qui concerne l’évolution de nos deux héros, des arbres de compétences propres à chacun offriront de plus en plus de possibilités de build, au même titre que les Pierres d’esprit, offrant divers effets en combat, ou encore les différents katanas à collecter pour Emma ainsi que les charmes que pourra porter Koo. La vidéo du Xbox Developer Direct a aussi insisté sur le fait de pouvoir opter pour des approches à distance ou bien furtives.

Tout cela devrait nous donner un gameplay au bon compromis entre réflexes et tactique, en espérant que l’équilibre soit préservé. Dans le cas où les choses pourraient s’avérer trop compliqué, trois niveaux de difficultés seront de la partie, à savoir les classiques Histoire, Normal et Difficile, dans lesquels le timing des parades et les dégâts des ennemis seront les principaux paramètres affectés.

On pourrait conclure en mentionnant d’autres éléments abordés moins en détail, comme les autres personnages. On croisera le chemin de Kunai, une femme elle aussi accompagnée d’un malefact, et d’autres humains comme Brad et Kagura feront partie de nos alliés. Enfin, le titre semble offrir bel et bien une composante exploration, même si la liberté d’aller à droite à gauche reste à être définie.

Du pur point de vue de l’action-RPG et de ce que l’on a vu dans cette présentation d’une dizaine de minutes, Beast of Reincarnation devrait partir sur une recette assez classique, mais le gamefeel, le setting dans un Japon post-apo, l’histoire qui s’articule autour et la relation entre Emma et Koo se révéleront sans doute déterminants pour faire du prochain jeu de Game Freak une très bonne expérience. Le titre est attendu cet été sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5 et Xbox Series, dont une disponibilité Day One sur le Game Pass Ultimate.