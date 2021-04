The Last of Us : Gabriel Luna incarnera Tommy dans la série HBO

Jusqu’ici, la série The Last of Us produite par HBO n’avait révélé que son duo de stars, à savoir Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsay pour Ellie. Le casting prend aujourd’hui un peu plus de corps avec l’annonce de l’acteur qui incarnera le personnage de Tommy à l’écran, à savoir Gabriel Luna.

Proud to join Craig Mazin, @Neil_Druckmann, Carolyn Strauss and the folks at @HBO on The Last of Us. I have so much love for the work done by @PedroPascal1 and @BellaRamsey and I’m excited to go on this adventure with them as Tommy. “Endure and Survive”. #TheLastofUs #HBO https://t.co/F10V3JkoPD

— Gabriel Luna (@IamGabrielLuna) April 15, 2021