Série The Last of Us : Bella Ramsey (Game of Thrones) incarnera Ellie

La série The Last of Us de HBO basée sur la célèbre licence de Naughty Dog a finalement trouvé sa Ellie en la personne de Bella Ramsey.

Il ne manque que Joel

Le site Hollywood Reporter nous rapporte que Bella Ramsey sera donc la Ellie de la série adaptée du jeu The Last of Us. On connait surtout l’actrice pour son rôle de Lyanna Mormont dans la série Game of Thrones. Elle y incarnait la très jeune héritière de la maison Mormont, mais les spectateurs ont surtout retenu son caractère bien trempé malgré son âge.

Il ne manque donc plus que Joel pour compléter le duo iconique. A noter qu’une rumeur évoquait que Mahershala Ali (House of Cards, Green Book) serait pressenti pour le rôle, mais le site l’a plus ou moins démentie dans la foulée.

On rappelle que la série est écrite et produite par Craig Mazin (connu pour l’excellente série Chernobyl) en collaboration avec Neil Druckman, le directeur créatif de la franchise sur consoles Sony. Le compositeur Gustavo Santaolalla sera également de la partie en ce qui concerne les musiques. Apparemment, l’adaptation télévisée inclura des éléments inédits par rapport à son modèle.

La belle performance de Bella Ramsey dans Game of Thrones joue en sa faveur, et on peut donc être confiant pour avoir une Ellie fidèle au matériau de base même si l’on sait que certains fans avaient d’autres actrices en tête. Il en va bien évidemment de même pour Joel.