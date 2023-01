Accueil » Actualités » The Last of Us : Les premiers retours sur la série sont là et ils sont excellents

La campagne de promotion autour de la série The Last of Us aura été intense mais elle s’achève bientôt avec la diffusion du premier épisode le 15 janvier prochain. Pendant que la France est toujours dans l’attente de savoir sur quelle plateforme le show sera diffusé (sans doute en retard par rapport au reste du monde), les médias américains ont déjà pu voir l’entièreté de la série et de ses neuf épisodes. De quoi leur permettre de livrer un avis complet sur cette adaptation, visiblement des plus réussies.

La qualité semble être au rendez-vous

Si vous aviez peur que la série ne soit pas fidèle au premier jeu, vous pouvez apparemment pousser un soupir de soulagement. Selon GameSpot, la série n’hésite pas à recréer des scènes iconiques en ne dérivant aucunement du matériau d’origine :

« Le show, dans l’ensemble, est très fidèle au jeu […] Souvent, la série télévisée met en place une scène qui est presque une réplique plan par plan du jeu, que ce soit avec son dialogue ou même la cadence avec laquelle il est déclamé. »

The Hollywood Reporter ne tarit pas d’éloge au sujet de cette série et souligne à quel point le show est tout simplement une bonne série télévisée avant même d’être une bonne adaptation. Même constat chez Collider, avec le point de vue d’une personne n’ayant jamais joué au jeu, et qui mentionne à quel point certains des épisodes sont « incroyables ». Au rayon des critiques soulevées par la plupart des médias, on retrouve principalement un rythme parfois trop rapide, qui laisse peu de temps pour respirer.

On attendra évidemment de voir le show de nos propres yeux pour partager ou non cet enthousiasme (si la série sort un jour en France), mais il y a de quoi être impatient.