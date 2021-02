Série The Last of Us : Joel sera incarné par Pedro Pascal (The Mandalorian)

La série The Last of Us de HBO n’en finit plus de faire parler d’elle, en enchaînant les révélations sur son casting. Après Ellie, c’est au tour de Joel d’avoir son acteur attitré pour l’adaptation de l’univers de Naughty Dog.

De Mando à Joel

Grâce au site Deadline, nous savons désormais que Joel sera incarné par Pedro Pascal, alias Mando dans la série de Disney+ The Mandalorian. Petite parenthèse d’ailleurs pour annoncer que, dans le même temps, Lucasfilm a viré Gina Carano (Cara Dune dans la série) pour des propos controversés tenus sur les réseaux sociaux ce qui entache un peu cette bonne nouvelle.

Le célèbre duo est désormais au complet puisque nous apprenions il y a quelques heures qu’Ellie sera joué par Bella Ramsey. Ironie du sort, Pedro Pascal a d’ailleurs joué dans la même série que cette dernière en tant que Oberyn Martell. Nous aurons donc deux acteurs révélés par Game of Thrones pour porter la série adaptée des jeux PlayStation.

La série TV propose pour l’instant un casting intéressant, et un Pedro Pascal en Joel n’est pas du tout choquant selon nous. On sait que l’acteur peut jouer toutes sortes de rôles, de Narcos à Game of Thrones en passant par Mentalist et Mandalorian et on l’attend d’ailleurs bientôt (on espère) chez nous en tant qu’antagoniste dans le film Wonder Woman 1984. Et vous ? Que pensez-vous de ce duo de choc ?