Xenoblade Chronicles 2 : De magnifiques figurines de Mythra et Pyra

Si vous collectionnez les figurines et que vous avez joué à Xenoblade Chronicles 2, alors nul doute que votre compte bancaire va frétiller : Good Smile Company vient de (re)lancer la réédition de deux figurines issues du JRPG avec Mythra et Pyra qui tapent la pose, que vous avez sans doute aperçu lors de la récente présentation des personnages dans Super Smash Bros. Ultimate. Les précommandes viennent d’ouvrir mais il va falloir être très rapide…

Deux magnifiques figurines pour les waifus

Considéré comme l’un des meilleurs RPG japonais de la Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles 2 mettait en avant de nombreux personnages. Parmi ces derniers, on y retrouve Mythra et Pyra, deux lames qui accompagnent le héros et qui profitent aujourd’hui de figurines à leur image.

Jusqu’à présent, il s’agissait de deux figurines qui n’étaient disponibles qu’au Japon. Mais bonne nouvelle, elles arrivent pour la première fois en Europe. Au vu du succès, une nouvelle vague de précommandes vient d’ouvrir et il est possible de réserver son exemple chez Derive Figurine dès maintenant. C’est pourquoi on ne peut que vous conseiller de précommander si vous souhaitez en avoir une (ou les deux) puisqu’elles risquent d’être victimes de leur succès.

Où réserver ses figurines Mythra et Pyra ?

Fabriqué par Good Smile Company, les deux figurines sont en PVC et mesurent environ 21 centimètres de haut (à l’échelle 1:7). Bien qu’un peu onéreuses, ces figurines sont particulièrement fidèles et semblent être de très bonne qualité. Elles peuvent être réservées dès aujourd’hui pour une livraison estimée au mois de mai 2023. Voici où réserver :

A noter que si vous précommandez sur Derive Figurine, vous profitez d’une remise de 15€ en raison d’une remise sur les précommandes. Et comme évoqué plus haut, on ne peut que vous conseiller de réserver votre exemplaire si celles-ci vous plaisent.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 2 est un JRPG sorti sur Switch qui nous fait suivre les aventures de Rex. Notre héros est notamment aidé dans sa quête par Pyra, la lame de feu et Mythra, la lame de la lumière, deux personnages différents mais qui partagent pourtant le même corps. Qui allez-vous choisir ?