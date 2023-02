Sega et yoko taro sur un nouveau projet mobile déjà en fuite

Sega nous donne rendez-vous ce vendredi à midi pour nous dévoiler son nouveau jeu mobile. Sauf que malheureusement, il y a eu une petite bourde lors de l’upload des premiers éléments puisqu’une mauvaise vidéo a été repérée par le site Gematsu avant d’être dépubliée.

Enfin un gacha avec Persona et NieR grâce à Sega ?

On commence par la communication officielle avec le teaser que l’on était bien supposé voir aujourd’hui, à savoir une vidéo très cryptique. On y voit un smartphone en train de chuter en affichant les textes « Créer un brillant avenir » et « Détruire Sega » avant que le logo Sega commence à envahir le monde entier (dont Paris) avant que l’on nous promette que le monde va changer vendredi.

Pas grand chose pour l’instant mais on peut compter sur l’erreur de manipulation pour en savoir plus. Le jeu s’appellera donc 404 GAME RE:SET, à prononcer « Error Game Reset » et le créateur de NieR, Yoko Taro (ou Taro Yoko pour les puristes), travaille sur le projet ce qui a forcément de quoi intriguer.

En ce qui concerne le gameplay, on nous évoquera un RPG mais on promet aussi dix tirages gratuits aux personnes qui se pré-inscriront ce qui indique donc qu’il s’agira bien d’un gacha. Forcément, vu que le teaser montre la marque Sega envahir le monde, on s’attend à voir un titre tirant grandement profit des licences de l’éditeur ce qui pourrait cartonner en gacha (surtout si on inclut Persona ou Like a Dragon par exemple).

La fuite promet une sortie sur iOS et Android en 2023 au Japon, donc difficile de dire pour l’instant si le jeu arrivera en Occident un jour vu que cela reste très aléatoire pour les jeux mobiles. Rendez-vous vendredi à midi, heure française, pour assister à la présentation du jeu sur Youtube.