Scarlet Nexus dévoile de nouvelles infos sur les membres de l’OSF et son univers

Après s’être offert un nouveau trailer lors de la cérémonie des Game Awards 2020, Scarlet Nexus continue de dévoiler son univers et ses personnages par l’intermédiaire d’un communiqué relayé par Gematsu.

OSF vs les Autres

Prenant place dans la ville de New Himuka, l’action-RPG « Brain Punk » vous demandera de combattre les Autres, des créatures mutantes qui existent depuis des temps anciens et descendent du ciel afin de dévorer des cerveaux humains. Pour cela, l’humanité a développé une technologie repoussant les limites de la science du cerveau : la psychokinésie.

Les personnes souhaitant user de leurs capacités extrasensorielles au combat afin de protéger la population intègrent l’OSF, aussi appelée BEA (Brigade d’élimination des Autres). Grâce à leurs pouvoirs particulièrement puissants, ces « Gardiens écarlates » sont des modèles qui constituent la dernière ligne de défense entre les mutants et ce qui reste de l’humanité.

Si nous savions déjà que l’OSF était composée des deux protagonistes du titre, Yuito Sumeragi et Kasane Randall, ainsi que de six personnages secondaires, Gemma Garrison, Luka Travers, Tsugumi Nazar, Hanabi Ichijo, Nagi Karman et Fubuki Spring, les joueurs et les joueuses croiseront également six autres membres qui viendront leur prêter main forte au cours de la partie.

Arashi Spring, sœur aînée du commandant du 1er régiment de la brigade, est une ingénieure douée utilisant l’hypervélocité. Shiden Ritter est un soldat fier, très strict, tordu et cruel possédant d’incroyables capacités au combat grâce à son électrokinésie. Belle, intelligente, gentille, douce et intrépide sur le champ de bataille, Kyoka Eden peut se dupliquer et traite toujours son unité comme une famille.

Kagero Donne, un jeune homme sociable, un peu frivole et parlant rarement de son passé, est capable de se rendre invisible afin de surprendre l’ennemi. Naomi Randall, sœur aînée adoptive de l’héroïne Kasane, est une personne altruiste et intègre ayant un pouvoir de prémonition qui n’hésite jamais à se ranger du côté des faibles dans le but d’écraser les forts.

Enfin, Cullen Travers, dont les remarquables talents n’ont pas été révélés, est le commandant du 2ème régiment de l’OSF. Appartenant aussi à l’Ordre de la 1ère classe du « Septentrion », il est discret, sûr de lui et ne mâche pas ses mots au point d’être parfois arrogant. Il est également le frère aîné de Luka Travers et l’ami d’enfance de Fubuki Spring.

Scarlet Nexus sortira au cours de l’été 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.