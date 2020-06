Scarlet Nexus donne plus de détails sur son héros, Yuito Sumeragi

Avant-hier, Scarlet Nexus a eu droit à un nouveau trailer ainsi qu’une présentation de la part de ses développeurs lors de l’IGN Summer of Gaming. Le compte Twitter du jeu en profite aujourd’hui pour détailler un peu plus le protagoniste de cette toute nouvelle licence.

Une biographie et des images en plus

On apprend donc que le héros, qui se nomme Yuito Sumeragi, est une nouvelle recrue de la Brigade d’élimination des Autres (BEA) et n’est autre que le deuxième fils de la famille Sumeragi, qui a fondé la ville de New Himuka. Son père est d’ailleurs à la tête du gouvernement mis en place, et son frère aîné est un bureaucrate de la BEA.

Le jeune homme, décrit comme enjoué et positif, a rejoint la lutte contre les Autres après avoir été attaqué par l’un d’eux. Il a rapidement appris à maîtriser la psychokinésie sur le champ de bataille, à tel point que l’on se demande si cela lui vient du sang qui coule dans ses veines ou de sa profonde envie de protéger la population et de sa conviction sans faille.