Saros détaille ses fonctionnalités PS5 dans un nouveau trailer de gameplay

Le bullet hell jusqu’au bout des doigts

Rares sont les productions tirant pleinement profit de la DualSense, qui plus est dans une démarche visant à réellement bonifier l’expérience de jeu. Et puisque c’est fort logiquement chez les productions PlayStation Studios qu’on les trouve, Saros va se charger de devenir un nouvel ambassadeur de la manette, comme on peut le voir dans une vidéo inédite.

Avec la pluie de projectiles que nous promet à nouveau le prochain titre de Housemarque, il faudra tirer profit au maximum du bouclier dont disposera Arjun Devaraj, le personnage principal. On ressentira donc tout ce qui touchera cette barrière énergétique. Idem lors des dash ou des attaques au corps à corps.

Très réussi aussi dans Returnal, le feeling des armes sera encore une fois amplifié par l’utilisation des gâchettes adaptatives, tout comme les pouvoirs inédits qu’apprendra notre héros. Et puis, les classiques temps de chargement quasi inexistants ou encore le son 3D complètent le tableau des fonctionnalités mises en avant.

Saros reste attendu pour le 30 avril sur PS5.