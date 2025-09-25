Saros annonce sa sortie au 20 mars 2026 en dévoilant cinq minutes de gameplay ultra nerveux

Returnal force orange

Quiconque a joué à Returnal (et a apprécié) a profondément été marqué par un gameplay aux petits oignons, avec une balance bénéfice-risque articulée au milieu d’un ADN shooter arcade roguelite hyper jouissif et addictif. À l’annonce de Saros, on se demandait donc à quel point nous allions retrouver la même recette.

Il n’a fallu donc que quelques secondes pour confirmer sans surprise que Saros transpire la vibe Housemarque et, plus précisément, celle de Returnal. Des pièges environnementaux, des dash, des projectiles et particules à gogo, il n’y a aucun doute sur le lien de parenté.

Une mécanique inédite est toutefois adoptée par Saros. La première est un bouclier Soltari. Il permet évidemment de se protéger des projectiles en les absorbant. Ce n’est pas tout, cette absorption octroie un tir surpuissant à utiliser ensuite face aux ennemis.

Autre nouveauté importante, la Seconde Chance. Son nom est assez explicite : lorsque l’on tombe au combat, on bénéficie d’un deuxième souffle. Notez bien que l’on ne dispose pas dès le départ de ce pouvoir, et qu’il faudra le débloquer au fil des runs. Car, rappelons-le, Saros met davantage l’accent sur les éléments de progression permanents.

Returnal avait également introduit une dimension scénaristique forte à l’ADN Housemarque, et Saros va prendre le même chemin. La présence de Soltari Hololog nous permettront d’en savoir plus sur la planète Carcosa.

Il ne s’agit que de cinq minutes de démonstration mais avouons que ça sent très bon pour cette nouvelle création du studio finlandais qui, assurément, en a encore sous le capot.

On espère donc encore saliver devant de nouvelles images avant la sortie de Saros officialisé ce soir au 20 mars 2026 sur PS5.