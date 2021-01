Samurai Shodown présente sa saison 3 en vidéo

Samurai Shodown est passé dire bonjour à la fin de la présentation SNK pour rappeler qu’il n’y avait pas que du King of Fighters chez l’éditeur.

Shame Shame

La saison 3 de Samurai Shodown apportera un Season Pass composé de quatre personnages et on en connait déjà deux. Mi-mars verra donc le retour de l’énorme boomerang de Cham Cham. On a eu droit à quelques secondes de gameplay contrairement à Hibiki Takane qui nous vient de The Last Blade 2, un autre jeu de combat SNK. Il s’agit d’une forgeronne très habile avec les katanas qu’elle fabrique.

Le directeur du jeu Hayato Konya a précisé vouloir se recentrer sur les invités SNK plutôt que sur ceux des autres éditeurs, ce qui veut peut-être dire qu’il ne faut pas trop en attendre du reste du pass à ce niveau-là. Mi-Mars marquera également la sortie d’une mise à jour gratuite. Cette dernière apportera une nouvelle mécanique de Guard Crush, un nouvel équilibrage et surtout les armes ne pourront plus tomber en dehors du terrain.

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC (Epic Games Store) et Stadia.