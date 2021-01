The King of Fighters XV : première bande-annonce de gameplay

The King of Fighters XV n’aura pas trop tardé puisque SNK est arrivé en panique après la fuite pour annoncer que la présentation du jeu aurait finalement lieu dans 30 minutes.

KOF KOF KOF

Beaucoup d’attente pour pas grand chose puisque le trailer a duré moins d’une minute pour donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. On reste donc simplement sur un « 2021 » pour la sortie sans précision sur les plateformes. La présentation de 12 minutes est disponible sur Youtube avec des sous-titres anglais, mais on vous résume ici le reste si vous n’avez pas envie de vous connecter.

Yasuyuki Oda et Eisuke Ogura, respectivement producteur et directeur créatif du jeu, ont ensuite pris la parole pour clarifier leurs intentions. King of Fighters XV conservera le rythme très rapide de la série tout en essayant de devenir plus spectaculaire grâce à un gros travail sur les effets visuels et sonores. Le projet est bien avancé et ils expliquent même en être dans une phase de polissage et d’optimisation.

Il n’y a pas que le jeu King of Fighters XV dans la vie

SNK prépare une petite vidéo d’animation promotionelle réalisée par Masami Obari, déjà responsable des animes Fatal Fury dans les années 90 et que l’on connait aussi pour son travail sur les mechas notamment pour certains jeux Super Robot Wars. Pas de fenêtre de sortie mais on pourra y entendre le thème principal du jeu.

On a également eu droit à un rappel de l’annonce de King of Fighters XIV Ultimate Edition hier ainsi que celle de la sortie de The King of Fighters 2002 Unlimited Match sur PlayStation 4 dans une version très similaire à celle actuellement disponible sur PC (mise à jour de novembre avec le rollback compris). Là il faudra se contenter d’un « Coming soon » pour la sortie. On a aussi eu droit à la saison 3 de Samurai Shodown mais un article dédié arrivera sous peu.

Bref, 2021 devrait être l’année de KOF avec le XIV Ultimate Edition disponible depuis hier sur PS4, le 2002 Unlimited Match qui arrive prochainement sur PS4 et enfin King of Fighters XV qui sortira cette année, on ne sait pas où (mais cela sent quand même un peu PlayStation).