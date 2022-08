Samurai Shodown aura lui aussi du rollback au printemps 2023

Samurai Shodown faisait partie des jeux qui ont eu droit à une petite apparition lors de l’EVO 2022 malgré l’absence de tournoi officiel. Et exactement comme Persona 4 Arena Ultimax, c’était tout simplement pour parler du rollback, mais avec nettement plus d’attente dans son cas.

Samurai Shodown se met à la page

Lors de sa sortie, on ne pouvait pas dire que le très sympathique Samurai Shodown se soit fait remarquer par la qualité de son online. Le jeu a désormais plus de trois ans mais il n’est jamais trop tard apparemment puisque le rollback arrivera via une mise à jour gratuite lors du printemps 2023.

SNK affirme s’être basé sur le netcode de King of Fighters XV, ce qui semble assez logique. Et comme le veut la tradition des jeux de combats avec du rollback, cela ne concernera pas la version Switch et sera donc réservé aux PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. Et non aucune mention d’une éventuelle saison 4 qui viendrait relancer un peu le jeu.

Samurai Shodown version 2019 est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, Switch, Arcade et Stadia.