Samurai Shodown : Amakusa et version Steam le 14 juin

Le dernier Samurai Shodown était disponible sur PC depuis le 11 juin 2020 mais seulement sur Epic Games Store. Une exclusivité d’un an donc puisque le jeu arrivera sur Steam ce 14 juin.

Quelqu’un pour demander une manette custom Amakusa à Vadu Amka ?

Et comme cette information n’est pas captivante en soi, SNK en profite pour dévoiler le troisième personnage de la saison 3 qui sortira lui aussi le 14 juin. C’est donc Shiro Tokisada Amakusa qui rejoint Cham Cham, Hibiki Takane et les autres. Mais de trailer ou de screens pour l’instant mais vu la proximité du DLC, cela ne devrait pas tarder.

On suppose que les 3 jours de retard sont une politesse de la part de l’éditeur envers leurs amis d’Arc System Works qui sortent Guilty Gear Strive le 11 juin. En effet, le dernier membre du season pass sera un invité venu de Guilty Gear donc autant de pas froisser leur partenaire.

Samurai Shodown est donc disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch, Stadia, PC via Epic Games Store et via Steam dès le 14 juin prochain.