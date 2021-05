Sakuna: Of Rice and Ruin approche doucement du 1er million de ventes

Sorti à la fin du mois de novembre 2020, Sakuna: Of Rice and Ruin est un jeu qui proposait un concept original et une direction artistique accrocheuse. Pas dénué de défauts certes, il a su relativement plaire aux joueurs et à la presse, en attestent les chiffres de ventes communiquées récemment communiquées par Marvelous.

Quasiment le million

A l’heure des bilans financiers, les informations pleuvent. Entre les chiffres de ventes du côté de Nintendo ou des précisions sur le prochain Battlefield, Marvelous se glisse discrètement pour présenter ses résultats. On apprend alors qu’au 31 mars 2021, Sakuna: Of Rice and Ruin s’est écoulé à 950.000 exemplaires (ventes numériques et distributions physiques cumulées), soit 100.000 unités de plus qu’au 29 janvier dernier.

Une belle prouesse pour un titre assez niché qui n’a pas eu une folle communication en occident. D’ailleurs, on peut aussi lire que Story of Seasons: Pioneers of Olive Town a réalisé une belle prouesse puisqu’il a dépassé les 700.000 unités distribuées au 31 mars, sachant qu’il n’a été commercialisé que le 25 février au Japon et fin mars en occident.

Pour rappel, Sakuna: Of Rice and Ruin est disponible dès maintenant sur PC (via Steam), PlayStation 4 et Nintendo Switch.