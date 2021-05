Battlefield 6 confirme une sortie fin 2021 sur ancienne et nouvelle génération

Les choses commencent à bouger autour de la franchise Battlefield. Il y a peu, des premières images ont fuité pour le prochain épisode, tandis que les développeurs ont officiellement teasé une annonce pour le mois de juin. Cette fois, celui que l’on appelle pour l’instant Battlefield 6, nous affirme qu’il sortira bien sur ancienne et nouvelle génération.

Version bridée en approche ?

Dans sa conférence téléphonique avec les actionnaires, Electronic Arts a aussi confirmé il y a peu que la présentation du prochain Battlefield se fera bien courant juin. Autre information concrète, ce Battlefield 6 sortira au troisième trimestre fiscal (donc entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021) sur ancienne et nouvelle génération.

Si certains bruits de couloir évoquaient une sortie seulement sur next-gen, c’est surtout un terme mal interprété, comme le souligne Danial Ahmad. S’il est dit que ce Battlefield serait « un vrai jeu de nouvelle génération », c’est avant tout pour souligner que le titre sera optimisé pour les nouvelles consoles. Espérons que ces dernières ne soient pas bridées à cause des anciennes consoles, ou inversement, que les versions old-gen ne soient pas proposées au rabais.

Quoiqu’il en soit, il n’y a plus que quelques semaines à attendre avant de découvrir la présentation du prochain Battlefield, qui sortira donc fin 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.