Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town est un jeu de simulation agricole édité et développé par Marvelous. Après avoir quitté un environnement urbain pour la petite ville portuaire d'Oliville, vous allez reprendre la ferme de votre grand-père pour accomplir son rêve. Vous pourrez alors développer votre exploitation ainsi qu'une zone touristique, et même vous marier avec l'un des habitants.