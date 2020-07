Sakuna: Of Rice and Ruin dévoile sa date de sortie et un nouveau trailer

Après avoir dévoilé une vingtaine de minutes de gameplay, Marvelous et Edelweiss sortent un nouveau trailer et annoncent que Sakuna: Of Rice and Ruin sortira le 12 novembre au Japon et un peu plus tard en Europe, le 20 novembre.

Une déesse fière et solitaire

Dans Sakuna: Of Rice and Ruin, vous allez endosser le rôle de Sakuna, une déesse de la moisson fière et solitaire qui est bannie sur une île dangereuse en compagnie d’un groupe d’humains exclus également. Alors qu’elle apprivoise l’île en battant des démons, elle récolte du riz et améliore la vie des humains l’accompagnant.

Vous allez pouvoir utiliser des outils agricoles comme armes, enchaîner des attaques rapides, lourdes et spéciales afin d’abattre des bêtes démoniaques. Il vous faudra maîtriser « l’habit divin » magique afin de rejoindre des plates-formes lointaines, d’échapper au danger et de vaincre de puissants ennemis.

De plus, vous allez pouvoir apprendre l’art ancien de l’agriculture en suivant les étapes de la plantation et de la récolte. En tant que déesse de la récolte, la force de Sakuna grandira à chaque culture de riz réussie (les attributs tels que l’esthétique et la saveur seront directement liés à ses capacités de combat).

L’édition physique comprendra, en plus du jeu, une boîte spéciale avec des œuvres d’art de Ryota Murayama, un livre d’art de 140 pages avec des dessins de personnages, d’arrière-plans, et plus encore.

Sakuna: Of Rice and Ruin sortira le 12 novembre au Japon et le 20 novembre en Europe.