Nintendo dévoile son dernier bilan financier, avec 84 millions de Switch vendues

Inarrêtable. C’est probablement l’adjectif qui convient le mieux aujourd’hui pour décrire le succès de la Switch, qui est un véritable rouleau compresseur pour Nintendo, alors que le monde des consoles souffre pourtant du manque de composants liés à la pandémie. Nintendo vient tout juste de publier ses résultats pour le dernier trimestre de la précédente année fiscale, et la Switch se porte mieux que jamais, tout comme ses jeux first party.

Une Switch qui surprend encore

C’est désormais 84,59 millions de Switch qui ont été vendues dans le monde depuis son lancement en 2017. Le chiffre est déjà impressionnant en lui-même, mais ce qui l’est encore plus, c’est la constance de la console. Rien que sur l’année fiscale qui vient de s’écouler, 28,83 millions de Switch ont été vendues (dont 8,51 millions de Switch Lite), ce qui démontre d’une croissance inédite pour une console qui est dans sa quatrième année de commercialisation.

On comprend mieux pourquoi Nintendo s’est lancé dans la production de 30 millions de Switch supplémentaires pour l’année fiscale 2021/2022 quand on voit de tels résultats, tout comme on peut comprendre pourquoi le constructeur n’est pas pressé à l’idée de lancer un nouveau modèle.

Le top des jeux les plus vendus

Côté software, Nintendo s’en sort également avec les honneurs, cela va sans dire. Animal Crossing : New Horizons est certainement l’une des clés les plus importantes du succès de la Switch aujourd’hui, et cela se voit à travers les chiffres du jeu, qui a écoulé 32,63 millions de copies en seulement un an.

Il est le deuxième jeu le plus vendu de la console, et se rapproche de Mario Kart 8 Deluxe, l’indétrônable, qui est à 35,39 millions d’unités vendues. Voici le nouveau classement des meilleures ventes sur Switch (jusqu’au 31 mars 2021) :

Mario Kart 8 Deluxe : 35.39 millions Animal Crossing: New Horizons : 32.63 millions Super Smash Bros. Ultimate : 23.84 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 22.28 millions Pokémon Epée/Pokémon Bouclier : 21.10 millions Super Mario Odyssey : 20.83 millions Super Mario Party : 14.79 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/ Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 13.28 millions Splatoon 2 : 12.21 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 10.44 millions

On apprend également que 36 jeux lancés sur Switch ont dépassé le million de ventes, dont 22 étaient édités par Nintendo. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury affiche également de belles ventes avec 5,6 millions de copies.

On notera aussi que Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sont bien listés dans le rapport financier comme étant dans la feuille de route du constructeur, mais ils ne sont encore une fois pas datés. Peut-être à l’occasion d’un Nintendo Direct à l’E3 2021 ?