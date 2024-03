Le jeu Sakuna: Of Rice and Ruin sera prochainement adapté en anime

Méconnu par chez nous à cause de l’absence de traduction française, Sakuna: Of Rice and Ruin a tout de même eu son petit succès avec des chiffres de ventes aux alentours du million de copies vendues. Si, pour le moment, cela n’a pas permis d’officialiser une suite qui semble malgré tout très probable, le studio Edelweiss souhaite voir sa licence continuer d’une manière ou d’une autre, et c’est pour cela que l’on apprend que Sakuna va être décliné en un anime, diffusé prochainement.