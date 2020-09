Déjà une date pour Sniper Elite 4 sur Switch ?

Le Nintendo Direct Mini du 17 septembre n’a pas lésiné sur les surprises, avec l’annonce de deux nouveaux Monster Hunter, un RPG et un opus plus classique, ou encore l’arrivée de Ori and the Will of the Wisps sur Switch. Parmi les annonces, on compte aussi Sniper Elite 4 qui viendra donner des cours de tir sur la console hybride en fin d’année. Oui, mais à quelle date ?

À peine annoncé, déjà daté

Ce n’était pas la plus grosse surprise du Nintendo Direct, mais cette annonce a tout de même de quoi réjouir. Sniper Elite 4, jeu d’action, d’infiltration et de tir paru en 2017 sur les autres supports, débarquera en fin d’année sur Switch. Il viendra ainsi rejoindre le second et troisième volet de la série de Rebellion sur la dernière née de la gamme Nintendo.

Tout juste annoncée, cette nouvelle édition trouve déjà sa date. Nous apprenons en effet que Sniper Elite 4 sera disponible à compter du 17 novembre prochain sur Switch. Par ailleurs, il faudra débourser 39,99 euros pour mettre la main dessus. Notez que pour ce prix, cette édition embarque une nouvelle façon de jouer, bénéficiant de la fonction gyroscopique des Joy-Con.

Rien n’a cependant été annoncé concernant la disponibilité des différents DLC du titre sur cette version Switch. Cela dit, nous présumons malgré tout qu’ils seront tous présents sur la cartouche, comme dans la version dématérialisée. Rebellion avait en effet procédé de la sorte pour son remaster de Sniper Elite V2 et son portage de Sniper Elite III.