Sniper Elite 4 : Notre avis sur la version Switch

Sorti en février 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, le sympathique Sniper Elite 4 aura mis un peu plus de trois ans avant de bondir sur Nintendo Switch. Le voilà enfin disponible sur la console hybride de Nintendo, et force est de constater que Rebellion a fait inévitablement du bon boulot sur cette version, tout en faisant des concessions par rapport aux autres moutures.

Conditions de test : Nous avons terminé le mode campagne de Sniper Elite 4 en quatre heures de jeu en normal, sans pour autant récupérer tous les collectibles et faire tous les objectifs optionnels. Par la suite, nous avons pu tester le mode multijoueur et coopération. Le jeu a été testé en mode docké et tablette.

Une recette qui marche toujours avec des défauts irritants

Plus de trois ans après sa sortie, Sniper Elite 4 n’a pas bougé d’un iota sur Switch. Le soft se dote toujours de son mode campagne où vous incarnez Karl Fairburne, qui devra de nouveau mettre hors d’état de nuire une série de missiles nazis secrets qui pourrait bien leur faire gagner la guerre.

Il n’y a pas à dire, la narration du titre est toujours autant fade avec des personnages fades. La fin est elle aussi pas surprenante, mais on passe néanmoins un bon moment dessus, sans s’extasier pour autant sur son fil rouge très anecdotique, en dépit de son ambiance sicilienne et Seconde Guerre mondiale qui parvient quand même à charmer.

Concernant aussi le gameplay, la recette ne bouge pas sur ce portage. Effectivement, les huit missions sous forme de zones ouvertes sont de la partie, et vous devrez comme toujours accomplir des missions primaires voire optionnelles si vous en avez le courage. Cet aspect ouvert sur ces niveaux est encore excellent jusque dans le level design, cohérent. Même son de cloche pour l’aspect exploration, relativement intéressant pour y dénicher des munitions comme divers collectibles.

Les gunfights ne sont également pas en reste car ils sont juste jouissifs rien que grâce aux fameuses killcam en x-ray, particulièrement réussies. Effectuer des headshots est toujours un pur plaisir comme y aller en infiltration. L’utilisation du sniper est au passage toujours efficace avec la prise en compte du vent, de la distance voire de la gravité. Les possibilités sont donc énormes sur chaque niveaux, même si nous pourrons encore déplorer l’IA du jeu, totalement aux fraises et peu futée.

En revanche, on apprécie à juste titre la visée avec le gyroscope des Joy-Con au détriment des manettes en elles-même, pas particulièrement adaptées à la jouabilité TPS de Sniper Elite 4. En effet, on remarque assez vite qu’il vaudra mieux opter pour la manette pro de la Nintendo Switch, forcément beaucoup plus confortable au niveau de la prise en main et de la disposition des gâchettes avant et arrière.

Mais au-delà de ça et de son aspect fortement répétitif sur la longueur et de sa campagne solo très courte, Sniper Elite 4 sur Switch est toujours aussi bon que ce soit dans son système de progression efficace certes mais simpliste, comme pour le choix de l’équipement de Karl. Mis à part son mode campagne toutefois, du multijoueur en ligne et coopératif sont de la partie, ce qui peut garantir des heures supplémentaires sur le titre de Rebellion.

Cela dit, ne vous attendez pas à trouver beaucoup de joueurs sur le multi, les parties ne se remplissant pas complètement… Et pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie, il est tout bonnement scandaleux que le soft soit vendu sans tous les DLC, alors que la production de Rebellion est sortie il y a plus de trois ans. En plus d’être vendu un poil cher – 39,99 €-, voilà un point qui aura le don de faire grogner les joueurs Switch qui espéraient avoir un jeu avec tous les DLC.

Une version Switch surprenante de fluidité avec des concessions

Avant de décortiquer cette version Switch en matière technique, il faut savoir que Sniper Elite 4 n’est curieusement pas si gourmand en stockage. Comptez au moins 6.1 Go pour sa version numérique tandis que sa version cartouche ne prend que seulement 46 Mo en sus de 1.3 Go pour l’installation du multijoueur. C’est plus qu’honnête dans l’ensemble, surtout quand on sait que la Switch ne possède que 32 Go de stockage sans la possession d’une carte micro SD.

Pour l’aspect purement technique désormais, force est de constater que Rebellion a fait un boulot monumental. Le titre est un exemple insolent de fluidité, et les détails graphiques entre les versions PS4 et Xbox One ne sont pas si éloignés que ça. Effectivement, outre quelques concessions faites sur la végétation, la finesse des textures du sol ou les explosions, le jeu est graphiquement honnête en docké comme en version tablette.

D’ailleurs, nous avons été particulièrement surpris par la résolution du mode docké, franchement propre et avec des décors intérieurs qui se mettent sans soucis au niveau des moutures PS4 et Xbox One. Petite bémol sur la version tablette qui manque un peu de finesse cependant, tout en restant cependant très jouable et quand même lisible dans l’ensemble. Qu’on se le dise, Rebellion a effectué un véritable tour de force en portant convenablement son bébé sur la console hybride de Nintendo. Certes il y a quelques bugs qui subsistent, mais le résultat est vraiment impeccable.

En conclusion

Finalement, Sniper Elite 4 est une sacré bonne pioche sur Nintendo Switch. Rebellion a su faire de petites concessions qui n’entachent pas la qualité graphique du titre, tout en étant d’une fluidité remarquable tout le long et sans de gros crashs ou longs temps de chargement. Le gameplay est quant à lui toujours intact et parfaitement fun du début à la fin, avec tout de même une IA à la rue, quelques imprécisions, une certaine répétitivité et surtout une prise en main pas franchement évidente via les Joy-Con.

Pour autant, même trois ans après, Sniper Elite 4 est un jeu à faire avec un bon contenu, qui ne prend pas énormément de place sur la Switch, et qui vous permettra de faire quelques headshots bien placé sur des nazis à bord de votre train ou métro. Nous vous conseillons toutefois d’acheter le titre une fois qu’il sera un peu moins cher, surtout qu’il est vendu sans les DLC et ça, c’est rédhibitoire.