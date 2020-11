Sniper Elite 4 se lance en vidéo sur Nintendo Switch

Paru en 2017 sur consoles et PC, Sniper Elite 4 arrive cette semaine sur Nintendo Switch. Une version qui embarque la totalité du contenu de l’original, le tout pour une quarantaine d’euros. Et voici son trailer de lancement !

Ultime trailer

Les portages Switch se suivent et ne se ressemblent pas. Ces dernières semaines, la console hybride de Nintendo accueillait notamment Jurassic World : Evolution et Tropico 6. Hier c’était au tour de Sniper Elite 4, annoncé dans cette édition ultime plus tôt dans l’année.

Après l’arrivée de Sniper Elite V2 Remastered et de Sniper Elite 3 dans le courant de l’année 2019, la Switch accueille donc cette semaine le dernier opus en date de la série de Rebellion. Un titre qui place une nouvelle fois le joueur aux commandes d’un tireur d’élite en pleine guerre.

Sniper Elite 4 est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch. Cette version embarque l’intégralité des DLC du jeu d’origine.