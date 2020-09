Sniper Elite 4 : Un portage arrive en fin d’année sur Nintendo Switch

Sorti en février 2017 sur PC, Xbox One et PlayStation 4, puis passé par le Gamepass de Microsoft en novembre 2018 et le service de jeux gratuits du PlayStation Plus en 2019, Sniper Elite 4, le jeu de tir en monde ouvert de Rebellion, va se refaire une santé grâce à un portage sur Nintendo Switch, comme nous l’a annoncé le dernier Nintendo Direct Mini.

Vos cibles en ligne de mire depuis les toilettes

Prévue pour la fin d’année, espérons que la version portable des aventures de Karl Fairburne fasse honneur à celle des autres consoles, car celle-ci nous avait beaucoup plu malgré les défauts récurrents de la licence, comme le témoigne le test que nous avions rédigé à l’orée de la sortie du jeu.

Pour rappel, Sniper Elite 4 vous emmène en pleine Seconde Guerre Mondiale, en Italie, afin d’empêcher la création et l’utilisation d’une nouvelle superarme, en vous permettant de réaliser vos plus beaux headshots grâce à vos talents de sniper.